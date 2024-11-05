¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¶ì¾ð¡×¡Ö²óÀþ¹©»ö¹Ô¤¦¡×¤È¶È¼ÔË¬Ìä¡¡¸÷²óÀþ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÊ¡²¬¸©¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ´µ¯
¡¡Ê¡²¬¸©¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï5Æü¡¢¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾è¤ê´¹¤¨¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¸©Æâ¤Î¾ÃÈñÀ¸³èÁêÃÌÁë¸ý¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»öÎã¤òÄê´üÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¥å¡¼¥¹2024Ç¯11·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÃÌ»öÎã¤Ï½¡Áü»Ô¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë60ÂåÃËÀ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²óÀþ¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶È¼Ô¤¬Ë¬Ìä¡£¡Öº£¸å¤ÏÎÁ¶â¤â°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¶È¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ½ñÌÌ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£½ñÌÌ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¶È¼ÔÌ¾¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌóÀè¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç²òÌó¤·¤Æ¡¢¸µ¤Î·ÀÌó¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ø¸÷²óÀþ¤Ê¤É¤Î´«Í¶¤Ç¼«¸Ê¤ÎÌ¾¾Î¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤´«Í¶¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º»ö¶È¼ÔÌ¾¤äÏ¢ÍíÀè¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥È·ÀÌó¤Ç¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²òÌó¶âÅù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸÷²óÀþ¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌó½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤é8Æü´Ö¤Ï½é´ü·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£