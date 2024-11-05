EcoFlowの最新ポタ電｢RIVER 3｣、ソーラーパネル付きで3万円ちょいの奇跡 #Amazon冬支度セール
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火）23:59まで「冬支度セール」を開催中。
現在、軽量・コンパクト設計のためショルダーバッグやミニバンに簡単に収納できる「RIVER 3(230) ソーラーパネル 45W 1枚セット」や1,500Wの高出力により、99%の電化製品に給電が可能な「DELTA 3 Plus」など、EcoFlow（エコフロー）のポータブル電源がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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持ち運び容易なソーラーパネル付き。EcoFlowの最新型ポータブル電源がお買い得！
EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 45W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600W）キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ
30,810円
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EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 60W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600W）キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ
34,385円
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長時間のアウトドアに最適なEcoFlowのポータブル電源「RIVER 3」が35％オフの大特価で購入できるチャンス！
EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600Ｗ）USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3)
20,085円
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日常やレジャー、緊急時までこれ1台で電力がまかなえる。EcoFlowの「DELTA 2」がお値打ち価格で登場！
EcoFlow DELTA 2ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 業界屈指の爆速充電スピード 1.2時間フル充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大1900W) 15出力ポート 長寿命10年 アプリ対応 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 家庭用 蓄電池 ポータブル バッテリー 車中泊 アウトドア キャンプ 節電対策 停電対策 防災安全協会推奨 防災グッズ
71,500円
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EcoFlow DELTA 3 Plus ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W/X-Boost2000W) 長寿命10年 ソーラー入力1000W 拡張バッテリー対応(別売り) 10ミリ秒未満のUPS 三重の保護 運転 アプリ対応 ポータブル バッテリー キャンプ 節電対策 停電対策 防災グッズ
89,760円
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折り畳み時のコンパクト化と軽量化を実現したEcoFlowの「160W 片面ソーラーパネル」が33％オフとお得な価格で販売中！
ECOFLOW 160W 片面ソーラーパネル Gen2 高出力 ソーラーチャージャー TOPCon単結晶 高変換効率25% ソーラー充電器 IP68防水防塵 折りたたみ式 太陽光発電 コンパクト 防災 薄型 ポータブル電源充電器
30,030円
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ECOFLOW ソーラーパネル 110W 高出力 ソーラーチャージャ TOPCon単結晶 高変換効率 太陽光発電 折りたたみ式 IP68防水防塵 ソーラー充電器コンパクト 防災 薄型 ポータブル電源充電器
23,100円
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＞＞EcoFlowのセール対象商品一覧を見る
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Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W 60分急速充電 スマホ タブレット充電用 モバイルバッテリー コンパクト UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz 車中泊 停電対策 防災対策 ジャクリ
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BLUETTI ポータブル電源 AC50B 448Wh/700W 急速充電 APP遠隔操作 UPS機能 電力リフト機能 1050W エコモード機能 リン酸鉄リチウム AC100V出力*2 純正弦波 PD65W USB-C MPPT制御 家庭アウトドア両用 バックアップバッテリー キャンプ/車中泊/防災グッズ/地震停電時に非常用電源 ソーラー充電 50Hz/60Hz対応
59,800円
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＞＞ポータブル電源のセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「冬支度セール」は、11月12日（火）23時59分まで開催中！
Source:「冬支度セール」