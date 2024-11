カーナビや医療用超音波スキャナー、レゴブロック、プリンターなどさまざまなデバイスでプレイされてきたDOOMを、任天堂が突如発表した目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」でプレイする猛者が現れました。Can Nintendo’s Alarmo run Doom? You bet it can - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/3/24286842/nintendo-alarmo-doom-hack-usb-custom-firmware-instructions

Wii U関連のリバースエンジニアリングやセキュリティ関連の作業を行っているというハッカーのゲイリーさんが、ニンテンドーサウンドクロック Alarmoを分解しなくてもUSB経由でカスタムコードを実行する方法を発見しました。これはFlipper Zeroでニンテンドーサウンドクロック AlarmoをハッキングしたSpindaさんの手法を応用したものだそうです。ゲイリーさんはこの方法を利用して、ニンテンドーサウンドクロック AlarmoでDOOMをプレイすることに成功しています。ゲイリーさんは自身のYouTubeチャンネル上に、ニンテンドーサウンドクロック AlarmoでDOOMをプレイする動画を投稿しました。Doom on the Nintendo Alarmo - YouTubeニンテンドーサウンドクロック Alarmoの天面にある白色のつまみ部分をしばらく潰すとライトが点灯。その後、DOOMの起動画面が表示されました。ゲーム画面はこんな感じ。なお、オーディオはサポートされていないそうです。白色のつまみ部分と、その前に配置されている2つのボタンを使ってキャラクターの操作も可能。つまみ部分を左右になぞると視点の移動ができます。想像以上にしっかりDOOMをプレイしているので気になる人は動画をチェックしてみてください。ゲイリーさんは「USBローダーのメモリサイズ制限を回避するにはWADファイルを圧縮し、起動時に外部メモリに解凍する必要があります。ニンテンドーサウンドクロック Alarmoを変更せずにシャアウェアバージョンのDOOMをUSBから完全にロードすることは可能です。ソースコードと手順はGitHubで確認できます」と記しています。テクノロジーメディアのThe Vergeは、「十分な知識と決意のあるニンテンドーサウンドクロック Alarmo所有者であれば、ほとんど誰でも実行できます。何よりも素晴らしいのは、時計をまったく開けずに実行できることです」と報じました。なお、ゲイリーさんはニンテンドーサウンドクロック AlarmoでDOOMをプレイするためのコードなどをGitHub上で公開しています。GitHub - GaryOderNichts/alarmo_doom: Doom for the Nintendo Alarmohttps://github.com/GaryOderNichts/alarmo_doom