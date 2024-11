三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAYにて「Disney FANTASY WINTER 2024」を期間限定で開催!

期間中、憧れの「ディズニープリンセス」や『アナと雪の女王』をテーマにしたさまざまな企画が実施されます。

三井ショッピングパーク ららぽーと/ラゾーナ川崎プラザ/ビビット南船橋/ららテラスTOKYO-BAY「Disney FANTASY WINTER(ディズニー ファンタジーウィンター) 2024」

開催期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)

開催店舗:三井ショッピングパーク ららぽーと 19施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、甲子園、和泉、堺、EXPOCITY、門真、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAY

※施設によって実施内容は異なります

三井ショッピングパーク ららぽーと19施設、ラゾーナ川崎プラザ、ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAYにて、期間限定のキャンペーン「Disney FANTASY WINTER 2024」を開催。

キャンペーンは、憧れの「ディズニープリンセス」や『アナと雪の女王』をテーマにしたさまざまな企画が各施設ごとに実施されます。

期間中、施設によって異なる「ディズニープリンセス」や『アナと雪の女王』のテーマのもとで、プリンセスをイメージしたクリスマスツリーやフォトスポットを展開。

また、ディズニーキャラクターを使用したグッズの販売やPOP UP STOREの開催、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンの実施など、ショッピングをより楽しめる内容となっています☆

全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ:先行販売グッズ/ノベルティプレゼント

開催期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)

先行販売期間:2024年11月30日(土)〜12月8日(日)

※販売期間は店舗によって異なります。詳細は各店舗に問合せください。売り切れや販売終了の場合もあります

開催店舗:全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ

※ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAYは対象外となります

全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザにて、ディズニーキャラクターデザインした先行販売グッズを対象店舗限定でいちはやく販売。

ABC-MARTやABC-MART GRAND STAGEでは『アナと雪の女王』をイメージしたシューズ、

TOKYO SHIRTS COLLECTION、BRICK HOUSE by Tokyo Shirts、シャツプラザなどでは、ミッキーモチーフをワンポイントであしらったネクタイなどが販売されます。

ほかにもアパレル・ファッショングッズをはじめ、雑貨・アクセサリー・お菓子など、さまざまなグッズが用意される予定です。

先行販売グッズを購入された方には、ららぽーと・ラゾーナ限定デザインのキーホルダーをプレゼント。

また、一般販売グッズを購入された方には、限定デザインのステッカーがプレゼントされます。

※ノベルティのデザインは選べません

※1会計につき1点プレゼントされます

※いずれもなくなり次第終了となります

ラゾーナ川崎プラザ/ららぽーと富士見/ららぽーと横浜/アーバンドック ららぽーと豊洲:ディズニーデザイングッズ POP UP STORE

開催施設:

ラゾーナ川崎プラザ・Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB実施期間:2024年11月30(土)〜12月25日(水)・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間:2024年12月12日(木)〜12月25日(水)ららぽーと富士見・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間:2024年11月30日(土)〜12月13日(金)ららぽーと横浜・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間:2024年12月12日(木)〜12月25日(水)アーバンドック ららぽーと豊洲・Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB実施期間:2024年12月13日(金)〜12月25日(水)・Disney SERIES CREATED by MOUSSY POP UP STORE実施期間:2024年12月13日(金)〜12月25日(水)

対象施設限定でディズニーデザイングッズのPOP UP STOREが登場。

Gapやマウジーなどのブランドから様々なファッションアイテムが展開されます。

三井ショッピングパークポイント会員限定:えらべる!プレゼントキャンペーン

実施期間:2024年11月30日(土)〜12月25日(水)

応募条件:対象店舗にて三井ショッピングパークポイントがたまるお買物を5,000円(税込・合算可)以上

応募コース:

1)ビューティーコース/エンタメ・家電コース/お買物・お食事券コース

2)三井ショッピングパーク メンバーズプログラム プレミアムメダル・ゴールドメダルの会員様コース

3)みついショッピングパーク キッズクラブ会員様コース

※2、3の対象会員は、1に加えて2、3のコースにも応募が可能です

※重複当選はありません

賞品(一部):写真左から)

・[ビューティーコース]W温スチーム×化粧水ミス5色LED搭載 美顔器スチーマー

・[エンタメ・家電コース]Nebula Capsule 3

・[プレミアムメダル・ゴールドメダルの会員様コース]もう、服選びに迷わない!ペアで、人生激変パーソナル診断

・[キッズクラブ会員様コース]ディズニープリンセス なんでもキラキラスキャンレジスター

期間中、ディズニー公式グッズからライフスタイル雑貨まで、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

さらに、三井ショッピングパーク メンバーズプログラム プレミアムメダル・ゴールドメダルの会員及び、みついショッピングパーク キッズクラブ会員限定の応募コースも用意されます。

フォトスポット・クリスマスツリーが登場

施設によって異なるキャラクターをモチーフにした装飾を実施。

プリンセスカラーの特別なオーナメントを飾ったクリスマスツリーや、本の世界から飛び出したようなBOOK型のフォトスポットが展開されます。

また、フォトスポットでは、「ディズニープリンセス」と『アナと雪の女王』の人気曲を集めたプレイリストを公開。

プリンセス気分で写真を撮ったり、クリスマスツリーのかわいいオーナメントを見つけたりしながら、「Disney FANTASY WINTER 2024」の世界観が楽しめます。

シンデレラ・ラプンツェル・ティアナ<クリスマスツリー><フォトスポット>

対象施設:ららぽーと豊洲・海老名・沼津・甲子園・和泉、ビビット南船橋(フォトスポットのみ)

ららぽーと豊洲、海老名、沼津、甲子園、和泉に「シンデレラ」や「ラプンツェル」「ティアナ」をイメージしたクリスマスツリーが登場。

ビビット南船橋にも設置される、プレゼントをたっぷり並べたフォトスポットも必見です。

ベル・ジャスミン・オーロラ姫<クリスマスツリー><フォトスポット>

対象施設:ららぽーと柏の葉・富士見・名古屋みなと、アクルス・EXPOCITY、ラゾーナ川崎プラザ

ららぽーと柏の葉・富士見・名古屋みなとに展開されるのは「ベル」「ジャスミン」「オーロラ姫」のクリスマスツリーとフォトスポット。

冬仕様のドレスを身に纏った「ベル」「ジャスミン」「オーロラ姫」と一緒に写真撮影を楽しめます。

白雪姫・アリエル・モアナ<クリスマスツリー><フォトスポット>

対象施設:ららぽーとTOKYO-BAY・立川立飛・横浜・磐田・門真・福岡

ららぽーとTOKYO-BAY・立川立飛・横浜・磐田・門真・福岡に登場するのは「白雪姫」「アリエル」「モアナ」

クリスマス気分を盛り上げてくれる美しい装飾もポイントです。

エルサ・アナ・オラフ<クリスマスツリー><フォトスポット>

対象施設:ららぽーと新三郷・湘南平塚・愛知東郷・堺

ららぽーと新三郷・湘南平塚・愛知東郷・堺には『アナと雪の女王』のクリスマスツリーをフォトスポットを設置。

「エルサ」「アナ」「オラフ」がゲストをお出迎えしてくれます。

LINEキーワードラリー

実施期間:

・第1弾:2024年11月30日(土)〜12月11日(水)

・第2弾:2024年12月12日(木)〜12月25日(水)

館内のラリースポットに掲載されているキーワードを、三井ショッピングパークポイント LINE公式アカウントのトーク画面上に投稿された方に、各ディズニープリンセス、『アナと雪の女王』にあわせたキャンペーンオリジナル待ち受け画像をプレゼント。

さらに、3か所のラリースポットにあるそれぞれのキーワードをLINEトーク画面上に投稿後、案内のあるシークレットワードを3単語組み合わせてメッセージを投稿すると、シークレットオリジナル待ち受け画像も手に入れることができます。

ららぽーと豊洲・海老名・沼津・甲子園・和泉・アクルス・EXPOCITY、ラゾーナ川崎プラザでは「シンデレラ」「ラプンツェル」「ティアナ」

ららぽーと柏の葉・富士見・名古屋みなとでは「ベル」「ジャスミン」「オーロラ姫」

ららぽーとTOKYO-BAY・立川立飛・横浜・磐田・門真・福岡では「白雪姫」「アリエル」「モアナ」

ららぽーと新三郷・湘南平塚・愛知東郷・堺にて「エルサ」「アナ」「オラフ」の待ち受け画像がもらえます。

※ラリースポットに登場するキャラクターは、クリスマスツリー&フォトスポットと同様です

※対象期間・施設により異なるデザインがプレゼントされます

ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』公開記念 映画鑑賞特典

実施期間: 2024年12月6日(金)〜 ※なくなり次第終了

参加方法:対象施設内の映画館で入場時にプレゼント

実施施設:ららぽーと 10施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、富士見、磐田、沼津、門真、福岡)

2024年12月6日より上演される、ディズニー最新映画『モアナと伝説の海2』

『モアナと伝説の海2』の劇場公開を記念して、対象施設内の映画館で『モアナと伝説の海2』を鑑賞された方に、『モアナと伝説の海2』限定デザインのステッカーが先着でプレゼントされます。

MEETS SHOP LIVE配信

開催日時:2024年11月30日(土)20:00~20:45

配信施設:ららぽーとTOKYO-BAY

紹介店舗:ABC-MART、サマンサベガ、FREDY&GLOSTER byNOLLEY’S

生配信(ライブ)ショッピング「MEETS SHOP LIVE」(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/shop-movie-live/}

三井ショッピングパークがお届けする生配信ショッピング『MEETS SHOP』にてディズニーデザイングッズを紹介するライブ配信を実施。

タレントでモデルのゆめぽてさんが登場し、先行販売グッズをいち早く紹介します。

&mallデスク受取キャンペーン

期間中、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」内の特集ページでもディズニーデザイングッズが購入できます。

また、&mallで購入したグッズを期間中に施設内の&mallデスクで受取られた方に限定デザインのステッカーをプレゼント☆

※ディズニーデザイングッズ以外の購入でも&mallデスクで受取られた方もプレゼントの対象となります

※なくなり次第終了となります

※受け取り1回につき1枚配布されます

「ディズニープリンセス」や『アナと雪の女王』をテーマにした、クリスマスツリーやフォトスポットが展開されるスペシャルキャンペーン。

11月30日より期間限定で開催される「Disney FANTASY WINTER(ディズニー ファンタジーウィンター) 2024」の紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

※画像はイメージです

