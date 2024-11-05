À¾²¬ÆÁÇÏ¡Ö¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¾×·â¥®¥ã¥éÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤Ç
ÇÐÍ¥À¾²¬ÆÁÇÏ¡Ê78¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½Ð±é¤·¤¿¥¨¥ß¡¼¾Þ18´§¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤Î¥«¥Ê¥À¥í¥±¤Ç¡¢±éµ»·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÃÏ¸µÂç³ØÀ¸¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç¶Ã¤¬¤¯¤Î¥®¥ã¥é¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÇÌó8¥«·î¹Ô¤ï¤ì¡¢»þÂå·à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥¨¥¥¹¥È¥éÊç½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¾²¬¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´²ÈÂ²¤Ç¡ØSHOGUN¾·³¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£·ë²Ì¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í§¤À¤Á¤Î¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤¬±þÊç¤·¤¿¤é¡¢¿¿ÅÄ¡Ê¹Ç·¡Ë¤¯¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅÂÍÍ¤Î²£¤Î¾®À«Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¼Çµï¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡£ÃåÊª¤âÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£Ãå¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤À¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦Ìò¡£¤º¡¼¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ê½Ð±é¡Ë»þ´Ö¤âÄ¶²á¡¢Ä¶²á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¹¤è¡£¡ØSHOGUN¾·³¡Ù¤À¤±¤Ç¥®¥ã¥é600Ëü±ß¤«¤»¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Î¤ªµÒ¤â¡Ö¤¨¡¼¡×¤ÈÂç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´°÷¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£À¾²¬¤â¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤â¡Ø¤¨¤Ã¡¢²¶¤¿¤Á¤è¤ê¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À¾²¬¤Ï¡Ö¡ÊÂç³ØÀ¸¤¬¡Ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ»£±Æ¤«¤é³°¤ì¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â¥®¥ã¥é¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡Ê»£±ÆÁ°¤Ë¡Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ê»£±Æ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£Á´Éô»þ´Ö¤Ç¤Ï¤«¤ë¡Ê´¹»»¤¹¤ë¡Ë¤«¤é¡×¤È»þ´Ö¤Ç¥®¥ã¥é·èÄê¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤¿¡£
ß·Éô¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾²¬¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤±¤É¥»¥ê¥Õ¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
À¾²¬¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¡Ø¼Çµï¤ÏÌÌÇò¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈMC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢ÌÌÇò¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£