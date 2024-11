11月4日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は11月4日、「PS5 Pro Enhanced」の対象タイトルをPSブログにて公開した。

11月7日発売のPlayStation 5 Pro(PS5 Pro)は、進化したレイトレーシングやPlayStationスペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)といったグラフィック強化機能を備え、アップグレードされたGPUは60FPSまたは120FPSの滑らかなフレームレートを実現。「PS5 Pro Enhanced」機能により、対象タイトルはグラフィックスが強化される。

PS5 Pro発売時点では「フォートナイト」や「BIOHAZARD RE:4」など40以上のゲームタイトルが「PS5 Pro Enhanced」に対応。今後はさらに多くのゲームが追加される予定で、対象タイトルは“PS5 Pro Enhanced”という表記で判別できるようになるとのこと。

また、「アストロボット」や「HELLDIVERS 2」などの“PS5 Pro Enhanced”と記されていない一部のゲームも、タイトルアップデートによってゲーム体験の向上が見られる場合があるとしている。

□PSブログ「11月7日(木)発売のPlayStation®5 Proで強化される40タイトル以上の“PS5 Pro Enhanced”ゲームをチェック!」のページ

「PS5 Pro Enhanced」対象タイトル(一部)

『Alan Wake 2』 『Albatroz』 『エーペックスレジェンズ』 『バルダーズ・ゲート3』 『Call of Duty: Black Ops 6』 『EA SPORTS College Football 25』 『Demon’s Souls』 『ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者』 『Dragon’s Dogma 2』 『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』(「Reloaded Edition」) 『EA SPORTS FC 25』 『エンリステッド:第二次世界大戦STG』 『F1 24』 『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 『フォートナイト』 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』 『ホグワーツ・レガシー』 『Horizon Forbidden West』 『Horizon Zero Dawn Remastered』 『Kayak VR: Mirage』 『Lies of P』 『EA SPORTS Madden NFL 25』 『Marvel’s Spider-Man Remastered』 『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』 『Marvel’s Spider-Man 2』 『NARAKA: BLADEPOINT』 『NBA 2K25』 『No Man’s Sky』 『Paladin’s Passage』 『プラネットコースター 2』 『プロ野球スピリッツ2024-2025』 『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』 『BIOHAZARD RE:4』 『BIOHAZARD VILLAGE』 『Rise of the Ronin』 『Rogue Flight』 『STAR WARS ジェダイ:サバイバー』 『Star Wars: Outlaws』 『Stellar Blade』 『Test Drive Unlimited Solar Crown』 『ザ クルー:モーターフェス』 『The First Descendant』 『The Last of Us Part I』 『The Last of Us Part II Remastered』 『Until Dawn -惨劇の山荘-』 『War Thunder』 『Warframe』 『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』

フォートナイト

BIOHAZARD RE:4

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.