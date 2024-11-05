「フォトナ」や「バイオ RE:4」なども「PS5 Pro Enhanced」の対象に！ PS5 Proで強化されるタイトルが一挙公開
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は11月4日、「PS5 Pro Enhanced」の対象タイトルをPSブログにて公開した。
11月7日発売のPlayStation 5 Pro（PS5 Pro）は、進化したレイトレーシングやPlayStationスペクトルスーパーレゾリューション（PSSR）といったグラフィック強化機能を備え、アップグレードされたGPUは60FPSまたは120FPSの滑らかなフレームレートを実現。「PS5 Pro Enhanced」機能により、対象タイトルはグラフィックスが強化される。
PS5 Pro発売時点では「フォートナイト」や「BIOHAZARD RE:4」など40以上のゲームタイトルが「PS5 Pro Enhanced」に対応。今後はさらに多くのゲームが追加される予定で、対象タイトルは“PS5 Pro Enhanced”という表記で判別できるようになるとのこと。
また、「アストロボット」や「HELLDIVERS 2」などの“PS5 Pro Enhanced”と記されていない一部のゲームも、タイトルアップデートによってゲーム体験の向上が見られる場合があるとしている。
□PSブログ「11月7日（木）発売のPlayStation®5 Proで強化される40タイトル以上の“PS5 Pro Enhanced”ゲームをチェック！」のページ
「PS5 Pro Enhanced」対象タイトル（一部）『Alan Wake 2』 『Albatroz』 『エーペックスレジェンズ』 『バルダーズ・ゲート3』 『Call of Duty: Black Ops 6』 『EA SPORTS College Football 25』 『Demon’s Souls』 『ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者』 『Dragon’s Dogma 2』 『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」） 『EA SPORTS FC 25』 『エンリステッド:第二次世界大戦STG』 『F1 24』 『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 『フォートナイト』 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』 『ホグワーツ・レガシー』 『Horizon Forbidden West』 『Horizon Zero Dawn Remastered』 『Kayak VR: Mirage』 『Lies of P』 『EA SPORTS Madden NFL 25』 『Marvel’s Spider-Man Remastered』 『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』 『Marvel’s Spider-Man 2』 『NARAKA: BLADEPOINT』 『NBA 2K25』 『No Man’s Sky』 『Paladin’s Passage』 『プラネットコースター 2』 『プロ野球スピリッツ2024-2025』 『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』 『BIOHAZARD RE:4』 『BIOHAZARD VILLAGE』 『Rise of the Ronin』 『Rogue Flight』 『STAR WARS ジェダイ：サバイバー』 『Star Wars: Outlaws』 『Stellar Blade』 『Test Drive Unlimited Solar Crown』 『ザ クルー：モーターフェス』 『The First Descendant』 『The Last of Us Part I』 『The Last of Us Part II Remastered』 『Until Dawn -惨劇の山荘-』 『War Thunder』 『Warframe』 『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』
フォートナイト
BIOHAZARD RE:4
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.