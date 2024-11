「すみっコぐらし×珈琲館」の初コラボアイテム「ハッピーバッグ」が数量限定で登場♪ 珈琲を淹れる ”しろくま” の刺繍入りバッグ、ホットケーキをモチーフにしたブランケットなど可愛いが溢れるアイテムが見逃せない!全国の『珈琲館』・『珈琲館 蔵』・『CAFE DI ESPRESSO珈琲館』にて、「すみっコぐらし」とコラボした「すみっコぐらし 珈琲館 ハッピーバッグ」が数量限定でやってくる。事前予約は2024年11月6日(水)から、店舗では2024年12月18日(水)、オンラインストアでは2025年1月7日(火)よりお取り扱いがスタートする。

「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生した「すみっコぐらし」の世界観と、ほっと一息おくつろぎいただける空間をお届けする『珈琲館』が織りなす今年のハッピーバッグは、初のコラボレーションアイテム。気になる中身は、選べる2種類のオリジナルコーデュロイトートバッグ、ホットケーキ型ケース付きブランケット、すみっコぐらしデザイン商品引換券 2枚綴り、珈琲館ブレンド5杯分ドリップバッグの4つのアイテムがセットとなっている。”しろくま”、”ぺんぎん?”をはじめ6キャラクターが登場。カジュアルで大人可愛いデザインをお楽しみいただける。厚手なコーデュロイ生地のトートバッグには、可愛らしいすみっコたちの刺繍入り。カラーは、『珈琲館』のブランドをイメージしたグリーンと、柔らかなピンクの2種類展開となっており、ドーナツ、ホットドッグなどを食べ、カフェタイムを楽しむキュートな「すみっコ」たちが描かれた内生地までお楽しみいただける。「ホットケーキ型ケース付きブランケット」は、『珈琲館』で長年愛される「トラディショナル・ホットケーキ」をモチーフにしたアイテム。収納ケースはホットケーキの焼き上がりの色、バターの形を忠実に再現されており、ホットケーキのしっとり食感が感じられる素材を使ったブランケットにはカフェタイムを楽しむすみっコたちの姿がプリントされている。お得で可愛い、長く愛用できるアイテムもご用意されたまさにHappyな気分になれるハッピーバッグ、ぜひご注目を♪(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.