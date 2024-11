【江戸木目込人形 ツタージャ】11月5日10時~ 予約受付開始12月中 発送予定価格:19,800円

真多呂人形は、「江戸木目込人形 ツタージャ」の予約受付を本日11月5日10時より開始した。価格は19,800円。商品は12月中に発送される予定。

真多呂人形では、「日常の中で伝統工芸をもっと身近に感じていただきたい」との想いから、さまざまな作品とのコラボレーションを積極的に展開。2019年に「ピカチュウ」の木目込人形を発表して以来、2023年には「ミニリュウ」の木目込人形も登場した。今回新たに「ツタージャ」が江戸木目込人形で表現され、伝統技法と人気キャラクターの融合が行なわれている。

くさタイプのポケモンの「ツタージャ」は、登場当初から愛らしい見た目で多く支持されてきた。木目込人形の柔らかく優しい雰囲気を通じて、ツタージャの愛らしい姿を忠実に再現。独特な表情やしっぽの葉の部分など、ディテールにもこだわり、伝統工芸の技術を用いて仕上げられている。

「江戸木目込人形 ツタージャ」

【セット内容】

ツタージャ本体、飾台、屏風、作札

(C)Pokemon.(C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C) 2024 真多呂人形 All Rights Reserved.