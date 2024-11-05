ジェトロ、日本ブースでペット産業をPR
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」。（上海＝新華社記者/常博深）
【新華社上海11月5日】中国上海市で5〜10日に開催される第7回中国国際輸入博覧会で日本貿易振興機構（ジェトロ）は、「ペットと暮らす Nature Pet＆Me」をテーマにペット産業に焦点を当てたJAPAN MALLを設置した。フードや用品、医療、サービスなど日本の54社・団体の関連商品・サービス約千種類を展示し、日本ブランドの中国市場進出を後押しする。（記者/彭純、常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）
4日、第7回輸入博の消費財エリアにジェトロが出展する「JAPAN MALL」の一角。（上海＝新華社記者/常博深）