株式会社マリモクラフトは、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた「ポケピース」のPOP UP SHOP「ポケピース POP UP SHOP~Special Peaceful Place~ in いちばんプラザ」を、東京駅一番街・東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて、11月15日より開催する。

【画像】「ポケピース」POP UP SHOPにて販売されるグッズ一覧

「ポケピース」は、世界のどこかにある“ちいさなまち”の、“ポケモンとにんげんたち”が集まるシェアハウスをモチーフとしたキャラクター雑貨シリーズ。

今回のポップアップショップでは、「2wayアクリルキーホールダー」や「フラットポーチ」、「3P巾着」など、日常の中でポケモンたちを身近に感じられるさまざまなアイテムが用意されている。

さらに、「ポケピース」関連商品を2,200円購入するごとに購入特典として「ピースなひとコマステッカー」がランダムで1枚(全12種類)プレゼントされるほか、会場ではピカチュウの特大バルーンがお出迎えしてくれるとのこと。

開催期間は11月15日~11月28日までの14日間。期間中は東京キャラクターストリートオンラインプラザのECサイト上でも一部商品の販売を行っているので、ぜひチェックしてみてほしい。

■「ポケピース POP UP SHOP~Special Peaceful Place~ in いちばんプラザ」開催概要・期間:2024年11月15日~11月28日・場所:東京駅一番街 B1「いちばんプラザ」・営業時間:10:00~20:30(最終日は18:00まで)

(文=リアルサウンドテック編集部)