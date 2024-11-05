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Meta¡Çs plan for nuclear-powered AI data centre thwarted by rare bees
https://www.ft.com/content/ed602e09-6c40-4979-aff9-7453ee28406a
Meta¡Çs nuclear datacenter plan reportedly stung by bees • The Register
https://www.theregister.com/2024/11/04/meta_ai_datacenter_bee/
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