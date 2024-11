リズメディア所属のシンガー・ソングライター Little Black Dressが11月2日、東京・恵比寿のBLUE NOTE PLACEでショーケースライブを行い、キングレコードへの移籍を発表した。移籍第1弾となる配信シングル「チクショー飛行/猫じゃらし」を11月22日にリリースする。Little Black Dressは、1998年11月3日生まれ、岡山出身のシンガー・ソングライター遼によるソロプロジェクト。幼少期に家族が聴いていた歌謡曲をルーツに持ち、洋楽やシティポップを融合させた「歌謡ロック」を追求するようになる。2019年5月1日に、「双六/優しさが刺となる前に」で東京レコードよりインディーズデビュー。2021年7月2日には、川谷絵音プロデュースの配信シングル「夏だらけのグライダー」でポニーキャニオンからメジャーデビューした。

今回開催された自身2度目となるBLUE NOTE PLACEショーケースライブでは、全身黒のパンツスタイルで登場。配信アルバム「SYNCHRONICITY POP」に収録されている3曲「SPICE OF LIFE」「DRIVE OUR DREAMS」「恥じらってグッバイ」をメドレー形式でのびのびと歌い上げると、「開演前に皆さんと同じようにお食事をいただいたのですが、“こんなにおいしいごはんを食べて好きな音楽ができるなんて生きていてよかった!”と話すバンドメンバーの言葉に強く共感しました。皆さんも今日は心から楽しんで帰ってください!」と呼びかける。2曲目には、「憧れ」の存在、竹内まりやの「プラスティック・ラブ」をカバー。さらに、昨年のZeppツアーで披露し好評だったという「猫じゃらし」を熱唱した。「ここからは少し久しぶりの曲をお届けしたいと思います」と話して演奏されたのは、今回の会場にちなんだ「恵比寿ブラックホール」。そしてデビュー曲「双六」、遼が初めて作詞・作曲・編曲の全てを手がけた「チクショー飛行」と続けた。前半とはガラリと雰囲気を変え、力強いボーカルで観客を魅了していく。ここで遼が「1週間前からインスタライブでカウントダウンをしていました、重大発表をさせていただきます!」と切り出すと、「このたびLittle Black Dressはキングレコードに移籍することになりました。11月22日に移籍第1弾の配信シングルをリリースします!本日歌唱したこの2曲、『チクショー飛行』と『猫じゃらし』です!」とサプライズ発表。客席から「おめでとう!」の声が飛ぶと、「私も念願だったこの2曲をリリースできることをうれしく思います!」と喜びを伝えた。祝福ムードに包まれる中「これからも、日常を過ごしていると見逃してしまいがちな幸せの種を芽吹かせられるような音楽を届けていきたい」と話し、「マロニエの花」を歌唱。大歓声を背に、ステージを後にした。ショーケースライブ後には、自身のインスタグラム(@littkuro_chan)でライブ配信も行い、改めてファンへ報告。今までライブでのみ披露されて、ファンも音源化を熱望していた「チクショー飛行」と「猫じゃらし」のリリース決定報告に、ファンからも歓喜の声があがった。遼の誕生日11月3日午前0時には、「チクショー飛行」のミュージックビデオのティザー映像も公開され、リリースへの期待が高まっている。■Little Black Dress BLUE NOTE PLACEショーケース セットリスト1. SPICE OF LIFE〜DRIVE OUR DREAMS〜恥じらってグッバイ2. プラスティック・ラブ3. 猫じゃらし4. 恵比寿ブラックホール5. 双六6. チクショー飛行7. マロニエの花