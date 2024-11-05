BRAHMAN、結成30周年プロジェクトのテーマにして新曲「順風満帆」配信開始+MV公開
BRAHMANが昨日11月4日、横浜BUNTAIにて結成30周年記念ライブ＜六梵全書 Six full albums of all songs＞を開催した。4時間におよぶ公演のラストには新曲「順風満帆」のミュージックビデオが披露された。
◆BRAHMAN 動画 / 画像
新曲「順風満帆」は、7年ぶりフルアルバム『viraha』のリリースに先駆けて11月5日より配信スタートとなった。「Slow Dance」以来約3年ぶりとなる同新曲は、BRAHMANの30周年プロジェクトのテーマといえる仕上がりだ。彼らがこれまで歩んできた30年の歴史を凝縮したサウンドが届けられる。
ドローンや照明が効果的に使われたミュージックビデオはバンドの演奏シーンがふんだんに盛り込まれている。
■結成30周年プロジェクトテーマ「順風満帆」
配信リンク：https://brahman.lnk.to/JUNPUMANPANPR
■アルバム『viraha』
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha
【完全生産限定盤 (CD＋2DVD)】
PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)
※TOY'S STORE 限定販売作品
・Disc1 DVD：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
・Disc2 DVD：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
【初回生産限定盤 (CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)
・Disc1 DVD：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
・Disc2 DVD：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120 3.300円 (税込)
■＜BRAHMAN tour viraha＞
3月23日 新潟 LOTS
3月25日 石川 金沢Eight Hall
3月29日 青森 QUARTER
3月30日 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月05日 宮城 仙台RENSA
4月11日 京都 磔磔
4月13日 兵庫 神戸Harbor Studio
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日 島根 出雲APPOLO
4月19日 香川 高松MONSTER
4月20日 愛媛 松山W studio RED
4月22日 岐阜 柳ヶ瀬 ants
5月22日 愛知 名古屋DIAMOND HALL
5月24日 大阪 Namba Hatch
5月25日 広島 CLUB QUATRO
5月28日 北海道 旭川CASINO DRIVE
5月30日 北海道 札幌PENNY LANE 24
5月31日 北海道 小樽GOLD STONE
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
6月07日 熊本 B.9 V1
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日 東京 Zepp Haneda
6月19日 栃木 宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日 福島 郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
7月04日 山梨 甲府CONVICTION
7月12日 沖縄 桜坂セントラル
【CD予約最速先行 チケット申込期間】
2024/11/4 (月) 21:00 〜 2024/12/1(日) 23:59
※申込にはニューアルバム『viraha』の超早期予約特典として配布されるシリアルナンバーが必要となります。
https://eplus.jp/brahman-7th/
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