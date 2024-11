BRAHMANが昨日11月4日、横浜BUNTAIにて結成30周年記念ライブ<六梵全書 Six full albums of all songs>を開催した。4時間におよぶ公演のラストには新曲「順風満帆」のミュージックビデオが披露された。新曲「順風満帆」は、7年ぶりフルアルバム『viraha』のリリースに先駆けて11月5日より配信スタートとなった。「Slow Dance」以来約3年ぶりとなる同新曲は、BRAHMANの30周年プロジェクトのテーマといえる仕上がりだ。彼らがこれまで歩んできた30年の歴史を凝縮したサウンドが届けられる。

■アルバム『viraha』



2025年2月26日(水)発売予約リンク:https://brahman.lnk.to/viraha【完全生産限定盤 (CD+2DVD)】PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)※TOY'S STORE 限定販売作品・Disc1 DVD:六梵全書 Six full albums of all songs Documentary・Disc2 DVD:30th Anniversary Best Live Selection・プレミアムボックス・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン:三吉ツカサ (Showcase)・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜・30周年記念メダル【初回生産限定盤 (CD+2DVD)】TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)・Disc1 DVD:六梵全書 Six full albums of all songs Documentary・Disc2 DVD:30th Anniversary Best Live Selection【初回仕様通常盤(CD)】TFCC-81120 3.300円 (税込)