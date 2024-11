自分でお抹茶を点てて味わう体験！カフェ＆シャンパーニュ祇園ちから『お自服セット』

「カフェ&シャンパーニュ祇園ちから」にて、自分で抹茶を点てる『お自服セット』を販売中です。

「カフェ&シャンパーニュ祇園ちから」にて、自分で抹茶を点てる『お自服セット』を販売中。

初めての方でも、レクチャー動画を見ながら簡単に抹茶を点てられます。

お茶菓子はもちろん、マーブルデニッシュ。

風味豊かで上質な抹茶と、京都生まれのマーブルデニッシュとの相性の良さも楽しめます。

■レクチャー動画を見ながら抹茶を点てる体験

敷居の高いイメージがあるお抹茶体験。

カフェ&シャンパーニュ祇園ちからでは、スマートフォンやタブレット端末でレクチャー動画を見ながら、初めての方でも簡単に抹茶体験ができるメニューをスタートしました。

抹茶の点て方、飲み方まで説明したレクチャー動画は4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)に対応。

カフェにて準備する茶道具(茶碗・茶筅(ちゃせん)・茶杓(ちゃしゃく)・棗(なつめ))を使った抹茶体験は写真や動画を撮って楽しむのもおすすめ。

京都旅行の思い出になること間違いなし。

お自服セットでは「祇園辻利」の厳選された抹茶を使用。

一緒にお召し上がりいただくマーブルデニッシュは、人気の定番、期間限定、祇園店限定など、約12種類の中からお好きな1枚を選べます。

事前の予約は不要。

京都観光の道すがら、風情ある祇園のカフェで和の体験を楽しめます。

■カフェ&シャンパーニュ祇園ちから

グランマーブル祇園2階にある「カフェ&シャンパーニュ祇園ちから」は、世界的なアーティストが監修した空間と洗練されたメニューを楽しめる、隠れ家のようなカフェ。

店内は大きな曲げ木が特徴的なカウンター席、テーブル席、畳の小上りを設け、クリエイターたちの作品も展示しています。

京都を代表する花街の華やかなロケーションに佇む、和のくつろぎがありながらもアートな刺激が心地よい空間です。

メニューは、グランマーブルの看板商品「マーブルデニッシュ」を用いたメニューや、オリジナルのスイーツを揃えています。

「予約が出来るカフェ」カフェ&シャンパーニュ祇園ちから

(お自服セットは予約不要ですが、お席の予約は可能です。

混み合う京都で席の確保をしたい方は予約をおすすめします。)

予約はこちらから: https://grandmarble.com/gion_chikara

■お問合せ

カフェ&シャンパーニュ祇園ちから/グランマーブル祇園本店

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-1360(2階 祇園ちから)

TEL:075-533-7600(1階 グランマーブル祇園)

祇園ちから

グランマーブル祇園

