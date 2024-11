ヒップスタンドは、北海道の恵みを凝縮した「北海道十勝担々麺」を2024年11月1日(金)より販売中です。

ヒップスタンド「北海道十勝担々麺」

ヒップスタンドは、北海道の恵みを凝縮した「北海道十勝担々麺」を2024年11月1日(金)より販売中。

■十勝担々麺の特徴

有機トマトを贅沢に使用した特製トマト担々麺。

風味豊かな北海道小麦の麺に絡む胡麻感強めの濃厚スープが特徴です。

麺は100%北海道小麦を使用したオリジナル。

もちもちとした粘弾性と滑らかな食感で、かみしめるほど小麦のほのかな甘みと味わいが楽しめます。

スープは有機トマトを贅沢に使用し、トマトの甘みと酸味のバランスを大切に動物系と魚介系のスープを合わせました。

極めつけは、とかち桃花豚を上士幌味噌で味付けした肉味噌。

北海道十勝の恵みを凝縮した一杯を堪能できます。

■うまさの3つのポイント

ポイント(1) 100%北海道産の小麦を使用

もちもちとした粘弾性と滑らかな食感です。

そしてかみしめるほど小麦のほのかな甘みと味わい、香りがあります。

北海道小麦100%麺

ポイント(2) 十勝の豚肉使用

豚肉は鮮やかな色をした十勝産SPF豚の「十勝の豚肉」を100%使用。

しっかりとした旨味とコクが特徴の豚肉です。

十勝の豚肉

ポイント(3) 上士幌町産の大豆“ハヤヒカリ”を使用した味噌

この味噌の特徴である甘みとまろやかさが、肉みその美味しさを抜群にアップさせる隠し味。

上士幌大豆の味噌

■容量詳細

容量 :1食分 500g(麺120g、液体スープ340g、肉味噌40g)

消費期限 :製造日より冷凍で3ヶ月

開封後は即日にお召し上がりください

アレルギー品目:●えび

●小麦

●落花生

●ごま

●大豆

●豚肉

販売事業者 :ヒップスタンド

製造事業者 :ルイス・ミッシェル

■販売ECサイトについて

下記サイトにて11月1日よりネット販売を開始します。

販売価格:3個入り 3,600円(税込3,960円)

URL : http://www.tokachitantanmen.com/

■販売店舗

・「かみしほろマルシェ」 北海道上士幌町字上士幌東3線235-19

( https://www.kamishihoro.shop/ )

・「カミシホロバル」* 北海道上士幌町上士幌東3線237-143

・「マツミザ」* 東京都目黒区駒場1丁目4番3号

*こちらの店舗では北海道十勝担々麺を実際に食べることができます。

■ふるさと納税返礼品

【出品内容】

商品名 :北海道十勝担々麺

内容 :北海道十勝担々麺(500g)×3袋

寄付額 :10,000円

賞味期限 :製造から冷凍で6週間

出品事業者:株式会社ルイス・ミッシェル

■組織、企業の紹介

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「十勝の豚肉」100%使用!ヒップスタンド「北海道十勝担々麺」 appeared first on Dtimes.