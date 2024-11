ATEEZ最新ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』FOR VER.コンセプトフォト第1弾を公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ブラック&ホワイトのスーツルックで圧倒的なオーラを放つATEEZ

ATEEZが、自身の公式SNSを通じて11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』FOR VER.のコンセプトフォト第1弾を公開した。

このコンセプトフォトでATEEZは、ブラックとホワイトを基調としたスーツルックで美しい調和を見せ、圧倒的なオーラを発揮する。さらにユニークなシルバーアクセサリーでポイントを加え、感覚的な雰囲気を演出している。

HONGJOONGは体を斜めに向けてカメラを凝視し、SEONGHWAは目を引くピンクカラーのヘアで強い印象を残す。YUNHOは華やかなアクセサリーに負けない輝かしいビジュアルで視線を集め、YEOSANGは美しいフェイスラインを誇り、セクシーな姿を披露している。

SANは強烈な眼差しで、MINGIは鋭い彫刻のような横顔でファンの心を揺さぶる。WOOYOUNGはサングラス、唇ピアスなどでファッショナブルな面持ちを演出し、最後にJONGHOはブラックスーツにボールドなシルバーオブジェをマッチさせ、新鮮さを加えている。

11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』は、彼らのプライドを込めたタイトル曲「Ice On My Teeth」をはじめ、「DEEP DIVE」「Scene 1 : Value」「Man on Fire」「Selfish Waltz」「Enough」の計6曲が収録される。

本格的なプロモーションに突入したATEEZは、今後も引き続き様々なティザーコンテンツを順次公開する予定だ。

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.2』

韓国発売日:11月15日

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/