¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£±£±¡¦£¸ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥óÂç²ñÁ´¥«¡¼¥É·èÄê¡¡£Ô£Ê£Ð¤¬£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¡¦ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤ËÄ©Àï
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÂç²ñ¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£ÇÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂÀï¡£²¦¼Ô¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤Ë£Ô£Í£Ä£Ë¤ÎÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥»¥ß¤Ç¤Ï£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤Ë£Ô£Ê£Ð¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£ÃÝ²¼¤ÏÆ±Âç²ñ»²Àï·èÄê»þ¤Ë¡Ö¶¯¤¨¥ä¥Ä¡¢²¶¤Î¼óÁÀ¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡¡¤³¤Î¥Ù¥ë¥ÈÁÀ¤¦³Ð¸ç¤Î¤¢¤ë¥ä¥Ä¤Ï¡¢²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¡ª¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤ÇÃÝ²¼¤ÎÂ°¤¹¤ë¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÅ¨ÂÐÃæ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤«¤é£Ô£Ê£Ð¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õ¥Ð¥Ã¥É¥Ç¥å¡¼¥É¡¦¥Æ¥£¥È£Ö£Ó³¤ÌîæÆÂÀ¡õÀÐ°æÃÒ¹¨¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡õÄÔÍÛÂÀ£Ö£Ó¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¤¥ô¥§¥ó¡õ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£²»î¹ç¤â·èÄê¤·¤¿¡££É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç³¤Ìî¤È¤Î£Ö£³Àï¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¹³Áè¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£