¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß¡×¤¬¡Ö¥É¥é¥¯¥¨3¡×HD-2DÈÇ¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª11·î15Æü¤è¤ê¥íー¥½¥ó¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä
11·î15Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§2,376±ß
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß ～¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ver～ 10ÂÞÆþ¤êBOX¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤òe-STORE¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï11·î15Æü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï2,376±ß¡£
¡¡RPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥ß¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß¡×¤¬¡¢HD-2DÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ß¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤é¤·¤¤¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ê¥½¥Õ¥È¿©´¶¤Ç¥½ー¥ÀÌ£¡£µ©¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß¤Ï¥Ïー¥É¿©´¶¤Ç¥³ー¥éÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î15Æü¤è¤ê¡¢¥íー¥½¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢°ìÉôÎÌÈÎÅ¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢e-STORE¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß ～¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ver～ 10ÂÞÆþ¤êBOX¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥°¥ß¡×¤¬HD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª- SQUARE ENIX Official Goods (@SQEX_MD_GOODS) November 5, 2024
¥íー¥½¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢°ìÉôÎÌÈÎÅ¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤Ç11·î15Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª¡Ä pic.twitter.com/SzpQdGV2R5
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX