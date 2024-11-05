ÀµÅýÇÉ¥ê¥å¥¯¥¹¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ã¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤òÁª¤ÖÍýÍ³
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤Î¿Íµ¤¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¿Í¸ý¤Ï19.6Ëü¿Í¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î´ó¹Á²ó¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î´ó¹Á²ó¿ô¤Ï1,264²ó¤Ç¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ÎÌó63¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¡Ê2016Ç¯¡Á2019Ç¯¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎºÆ³«¸å¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ¥¤Î´ó¹Á²ó¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´µÒ¼¼¤¬¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¥¹¥¤¡¼¥È¡ª¹ë²ÚµÒÁ¥¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤ÎÆâÉô¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë
´ó¹ÁÁ¥Çõ¤¬Âç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾èµÒÄê°÷5,000¿ÍÄ¶¡¢17Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÁ¥¤Î´ó¹Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Âç·¿µÒÁ¥¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤â¿ôÂ¿¤¯´ë²è¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ó¹Á²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢Á¥¤¬Âç·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢ËÜ»ïÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ¥¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÎ¹¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤¨¤ÆÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ö¹ë²ÚµÒÁ¥¤ÎÎ¹¡×¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÎÉ¼Á¤ÊìÔ¤ò¶Ë¤á¤¿Î¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎ¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤À¡£º£²ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Î¾èÁ¥ÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡£¥â¥Ê¥³¸ø¹ñ¤Î¥·¥ã¥ë¥ì¡¼¥Ì¸øÈÞ¤Ë¤è¤êÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤±¤ÐÇ¼ÆÀ¤â¤¤¤¯¡£Á¥¼Ò¼«¤é¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¯¥ë¡¼¥º¥é¥¤¥ó¡×¤Èëð¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÒ¼¼¡¢¿©»ö¡¢ÂÎ¸³¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
µÒ¼¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹¤¤¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï412.8Ö¤ò¸Ø¤ë¡£2¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤äÂçÍýÀÐÂ¤¤ê¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤Ë¼¡¤°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÒ¼¼¤â¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤Ï°ã¤¨¤ÉÁ´µÒ¼¼¤¬¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¥¹¥¤¡¼¥È¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Êºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡×¤À¡£¿©»ö¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¢¥¸¥¢ÎÁÍýÅù¤ÎÎÁÍý¤ò¹âµé¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï´ó¹ÁÃÏ¤Î´Ñ¸÷¤â¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Â¿ºÌ¤Ê´ó¹ÁÃÏ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥¹¥¤¡¼¥È°Ê¾å¤Ç¤Ï¾èÁ¥ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¯¥ë¡¼¥ºÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¹Á¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¡¢Ä«¿©¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥Æâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¸¥à¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬´°È÷¡£Á°½Ò¤·¤¿Âç·¿µÒÁ¥¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÁí¥È¥ó¿ô¤ÏÌó5Ëü¥È¥ó¡¢¾èµÒÄê°÷¤Ï746Ì¾¤È¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á¡£¾å¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¾èµÒÄê°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¾èÁÈ°÷¿ô¤Ë¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£746Ì¾¤Î¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Î¾èÁÈ°÷¿ô¤Ï548Ì¾¡£¤Ä¤Þ¤ê¾èµÒ1.3¡Á1.4Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¾èÁÈ°÷1¿Í¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ³¤ê¡£¥á¥¬¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç»þ´Ö¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËÜÅö¤ÎìÔÂô¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Îµ±¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡É¤æ¤È¤ê¡É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÁ¥Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥«¥½¤ä¥·¥ã¥¬¡¼¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥å¥¯¥¹¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡§¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡¡¼Ì¿¿¡§Èø·ÁÏÂÈþ
Words: Octane Japan¡¡Photography: Kazumi OGATA
OctaneÆÉ¼Ô¤ò¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼ Á¥Æâ¸«³Ø²ñ¤ËÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡ª
Íè½Õ3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ¥Æâ¸«³Ø²ñ¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡Ë¤Ø¡¢¥ª¥¯¥¿¥óÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¼«Í³Î¹¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹âµé¥¯¥ë¡¼¥ºÀìÌç¥Ç¥¹¥¯iCruise(¥¢¥¤¡¦¥¯¥ë¡¼¥º)¤Î²¼µURL¤è¤ê¤¼¤Ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¤¤¿¤À¤¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sea.icm-i.co.jp/rsc250722#tour
´ó¹ÁÁ¥Çõ¤¬Âç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾èµÒÄê°÷5,000¿ÍÄ¶¡¢17Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÁ¥¤Î´ó¹Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Âç·¿µÒÁ¥¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¤â¿ôÂ¿¤¯´ë²è¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ó¹Á²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢Á¥¤¬Âç·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢ËÜ»ïÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ¥¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÎ¹¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤¨¤ÆÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ö¹ë²ÚµÒÁ¥¤ÎÎ¹¡×¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÎÉ¼Á¤ÊìÔ¤ò¶Ë¤á¤¿Î¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎ¹¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤À¡£º£²ó¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Î¾èÁ¥ÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡£¥â¥Ê¥³¸ø¹ñ¤Î¥·¥ã¥ë¥ì¡¼¥Ì¸øÈÞ¤Ë¤è¤êÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤±¤ÐÇ¼ÆÀ¤â¤¤¤¯¡£Á¥¼Ò¼«¤é¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¯¥ë¡¼¥º¥é¥¤¥ó¡×¤Èëð¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÒ¼¼¡¢¿©»ö¡¢ÂÎ¸³¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
µÒ¼¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹¤¤¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï412.8Ö¤ò¸Ø¤ë¡£2¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤äÂçÍýÀÐÂ¤¤ê¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤Ë¼¡¤°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÒ¼¼¤â¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤Ï°ã¤¨¤ÉÁ´µÒ¼¼¤¬¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¥¹¥¤¡¼¥È¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Êºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡×¤À¡£¿©»ö¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¢¥¸¥¢ÎÁÍýÅù¤ÎÎÁÍý¤ò¹âµé¥ï¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï´ó¹ÁÃÏ¤Î´Ñ¸÷¤â¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Â¿ºÌ¤Ê´ó¹ÁÃÏ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥¹¥¤¡¼¥È°Ê¾å¤Ç¤Ï¾èÁ¥ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¯¥ë¡¼¥ºÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¹Á¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¡¢Ä«¿©¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¥Æâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¸¥à¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬´°È÷¡£Á°½Ò¤·¤¿Âç·¿µÒÁ¥¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÁí¥È¥ó¿ô¤ÏÌó5Ëü¥È¥ó¡¢¾èµÒÄê°÷¤Ï746Ì¾¤È¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á¡£¾å¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¾èµÒÄê°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¾èÁÈ°÷¿ô¤Ë¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£746Ì¾¤Î¾èµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤Î¾èÁÈ°÷¿ô¤Ï548Ì¾¡£¤Ä¤Þ¤ê¾èµÒ1.3¡Á1.4Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¾èÁÈ°÷1¿Í¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ³¤ê¡£¥á¥¬¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç»þ´Ö¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËÜÅö¤ÎìÔÂô¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¸«¤è¤¬¤·¤Îµ±¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡É¤æ¤È¤ê¡É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÁ¥Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥«¥½¤ä¥·¥ã¥¬¡¼¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥å¥¯¥¹¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡§¥ª¥¯¥¿¥óÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡¡¼Ì¿¿¡§Èø·ÁÏÂÈþ
Words: Octane Japan¡¡Photography: Kazumi OGATA
OctaneÆÉ¼Ô¤ò¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼ Á¥Æâ¸«³Ø²ñ¤ËÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡ª
Íè½Õ3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ¥Æâ¸«³Ø²ñ¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡Ë¤Ø¡¢¥ª¥¯¥¿¥óÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¼«Í³Î¹¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹âµé¥¯¥ë¡¼¥ºÀìÌç¥Ç¥¹¥¯iCruise(¥¢¥¤¡¦¥¯¥ë¡¼¥º)¤Î²¼µURL¤è¤ê¤¼¤Ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¤¤¿¤À¤¡¢¥»¥Ö¥ó¥·¡¼¥º¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sea.icm-i.co.jp/rsc250722#tour