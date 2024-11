aespaからIVE、(G)I-DLEまで「MMA 2024」ラインナップ第2弾を発表！

(G)I-DLE、aespa、IVE、tripleS、QWERなど、今年MelOnチャートを総なめした大注目のガールズグループが「MMA」に総出演する。Kakaoエンターテインメントの音楽プラットフォームMelOnは4日、11月30日に仁川(インチョン)インスパイアアリーナにて開催される「The 16th MelOn Music Awards(MMA2024)」のラインナップ第2弾を発表した。

まず、(G)I-DLEは今年1月にクイーンの帰還を知らせた2ndフルアルバム「2」で今年初のMelOnの殿堂「ミリオンズアルバム(発売24時間以内に100万ストリーミング以上を達成したアルバム)」の主人公となる栄冠を手にした。同アルバムのタイトル曲「Super Lady」の人気はもちろん、収録曲「Fate」が再ブームを巻き起こし、MelOnの「TOP100」チャートで1位を記録するなど、インパクトのある活動を繰り広げた。圧倒的なコンセプトと強烈なパフォーマンスで認められている彼女たちが「MMA2024」ではどのようなステージでファンの心を魅了するのか、期待が高まっている。今年、3つのアルバムがMelOnの殿堂入りを果たしたaespaは、“大ブレイクガールズグループ”としての存在感を見せつけた。ヒット曲「Supernova」と「Armageddon」が収録された1stフルアルバム「Armageddon」は、わずか5時間でストリーミング数100万回を達成。そして、発売24時間以内にストリーミング数300万回を突破した。また、aespaの2回目の単独コンサートのソロ曲を盛り込んだ「aespa Special Digital Single 'SYNK : PARALLEL LINE」と5thミニアルバム「Whiplash」もMelOnチャートで上位にランクインした。唯一無二の“スェマッ(쇠 맛=鉄の味、歌から金属の感じがするという意味)”の魅力を披露する彼女たちの「MMA2024」ステージから目が離せない。IVEは「MMA2023」で大賞に当たる「今年のアルバム」と本賞に当たる「TOP10」、そして「ミリオンズTOP10」まで受賞、3冠を達成し、ガールズグループの全盛期を率いたグループだ。4月に発売した2ndミニアルバム「IVE SWITCH」もMelOnの殿堂「ミリオンズアルバム」となった。ダブルタイトル曲の「HEYA」と「Accendio」は、ともにMelOnで好成績を収め、大注目のガールズグループらしい人気を証明した。デビュー後、楽曲を発売するたびにヒットさせ、限界のない成長を見せている彼女たちのステージに注目が集まっている。今年MelOnチャートで良い成績を残した“超大型ガールズグループ”tripleSと“成長型ガールズグループ”QWERも「MMA」の招待を受けた。tripleSは5月、24人の全てのメンバーが参加したフルアルバム「ASSEMBLE24」を発売し、初めて完全体での活動を繰り広げた。特に、全世界のファンが投票して決定したタイトル「Girls Never Die」は、MelOnの「TOP100」にチャートインし、より意味のある楽曲となった。K-POPシーンでは珍しいガールズバンドであるQWERは、デビュー曲「Discord」を皮切りに、「T.B.H」「My Name Is Malguem」などを連続でヒットさせ、多くの人から愛された。これらの曲はMelOn「TOP100」チャートの上位にランクインし、熱い反応を得た。DAY6などと共に、K-バンドブームを巻き起こしたと言っても過言ではない。ガールズバンドの復活を知らせたQWERのステージは「MMA2024」で確認することができる。MelOnの客観的なデータと、利用者の投票および専門家の審査を通じて、アーティストの1年間の成果を広く知らせる「MMA」は、韓国最大規模の音楽授賞式及びフェスティバルになっている。「MMA 2024」はK-POPの新しい流れとトレンドを提示するというビジョンを込めたスローガン「New Stream of K-POP」のもとで、11月30日午後5時から仁川(インチョン)インスパイアアリーナにて開催される。韓国ではMelOnアプリとウェブ、MelOnのYouTubeチャンネルで見ることができ、日本ではU-NEXTでライブ配信される。日本を除く地域では、1theKとMelOnのYouTubeチャンネルを通じて楽しむことができる。