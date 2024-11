【サンエックス12月新商品】すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディのコラボグッズなどが順次登場

サンエックスは12月上旬より、すみっコぐらしと「サクマいちごみるくキャンディ」の初コラボによる商品をはじめ、リラックマやシュガーココムーによるキャラクターグッズの販売を、全国の販売店やネットショップにて順次開始します。

■リラックマやシュガーココムーのグッズも多数展開

“すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディ”をテーマとした商品は、「いちごみるく」柄によるアイテムが登場。白とパステルピンク、いちご柄のデザインや、キャラクターたちがキャンディをほおばる姿もポイントとなっています。

販売商品は、「巾着」(1,650円)や「キャンディポーチ付ショッピングバッグ」(3,300円)、「ぬいぐるみポーチ」(2,200円)、各キャラクターで展開する「てのりぬいぐるみ」(各1,650円)など。

リラックマの新商品は、“すてきなお家”がテーマ。秋冬ならではのツイード生地によるアイテムや、落ち着いた色合いのいちご型ティーポットなどを用意しています。

販売商品は、「ペンポーチ」(1,650円)や「クッション」(4,620円)、「ティーポット」(3,520円)など。

シュガーココムーからは、“スイートメモリータイム”の新テーマが登場。ファブリック商品や、秋冬ファッションに合わせやすい落ち着いた色味のアイテムを展開します。

販売商品は、「ぶらさげぬいぐるみ」(各1,980円)や「トートバッグ」(2,530円)、「ポーチ」(2,200円)など。

その他、すみっコぐらしとリラックマからは、ステーショナリーアイテムやお弁当グッズなどの学校や職場で使えるアイテムや、“お正月”をテーマとした干支・巳の衣装や鏡餅、初日の出仕様のキャラクターデザインによるグッズも用意。かどまつ仕様の「おかざりすみっコ」(2,750円)も登場します。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

(フォルサ)