¥Æ¥¹£È£Ä¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò80¡ó²¼Êý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤Ï2.55±ßÁý³Û
¡¡¥Æ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <5074> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î5ÆüÃë(12:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î20²¯±ß¢ª4²¯±ß(Á°´ü¤Ï76.6²¯±ß)¤Ë80.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬73.9¡ó¸º¢ª94.8¡ó¸º¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î5.11±ß¢ª7.66±ß(Á°´ü¤Ï16±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£±»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒÊ¡²¬¤ß¤ä¤³¥½ー¥éー¥Ñ¥ïー¤ò±Ä¶È¼Ô¤È¤¹¤ëÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡Ö¤ß¤ä¤³Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹çÅê»ñÍø±×366É´Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î±¿Å¾»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥ó¥¸¥±ー¥È¥íー¥ó·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥£ー¤ò±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËËüÎ¤¥°¥êー¥ó¥Ñ¥ïー¤¬º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÈ¯ÅÅÍÆÎÌÌó46.0MW¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëPKSÇ³ÎÁÄ´Ã£¤Ë·¸¤ë°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØÍ½Ìó¤Î»þ²ÁÉ¾²Á¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»1,816É´Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£±»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ä¤³Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦Éé¤Î¤Î¤ì¤óÈ¯À¸±×471É´Ëü±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë¡¢ÃÊ³¬¼èÆÀ¤Ë·¸¤ëº¹Â»292É´Ëü±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾å¾ìÍ²Á¾Ú·ô£±ÌÃÊÁ¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¦Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×513É´Ëü±ß¤ò¡¢2025Ç¯£¶·î´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î·×¾å¤ËÈ¼¤¦·«±äÀÇ¶âÉéºÄ¤Î¼èÊø¤·¤Ë¤è¤ëË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¡Ê±×¡Ë622É´Ëü±ß¡Ê³µ»»¡Ë¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµ¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Î¾õ¶·¤«¤éÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Çä¾å¹âµÚ¤Ó±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¸øÉ½¤Î¡Ö±Ä¶È³°¼ý±×¡¢ÆÃÊÌÍø±×µÚ¤ÓÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡¢¡Ö±Ä¶È³°ÈñÍÑ¡Ê¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¡ËµÚ¤ÓË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¡Ê±×¡Ë¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×µÚ¤Ó¡Ö»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÊ»¤»¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Åö¼Ò¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤È·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÆâÉôÎ±ÊÝ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò½Å»ë¤·°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â¤ò°ÙÂØÍ½Ìó¤Ë·¸¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ç½ü¤·¤¿¶â³Û¤òÏ¢·ëÇÛÅöÀ¸þ¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤òÌÜ°Â¤ËÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ËÈ¼¤Ã¤Æ´Ô¸µ³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¾åµ¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Î¤â¤È¡¢½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿¶â³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏ¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤òÌÜ°Â¤ËÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢½¤Àµ¸å¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤è¤ê¤â2.55±ßÁýÇÛ¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê7.66±ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁ°Äó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡1,800É´Ëü±ß¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡25.53±ß¡¡Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ¡¡30¡ó¡¡½¤Àµ¸å¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡7.66±ß¡¡¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î5.11±ß¢ª7.66±ß(Á°´ü¤Ï16±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£±»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒÊ¡²¬¤ß¤ä¤³¥½ー¥éー¥Ñ¥ïー¤ò±Ä¶È¼Ô¤È¤¹¤ëÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡Ö¤ß¤ä¤³Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹çÅê»ñÍø±×366É´Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î±¿Å¾»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥ó¥¸¥±ー¥È¥íー¥ó·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥£ー¤ò±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËËüÎ¤¥°¥êー¥ó¥Ñ¥ïー¤¬º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÈ¯ÅÅÍÆÎÌÌó46.0MW¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëPKSÇ³ÎÁÄ´Ã£¤Ë·¸¤ë°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØÍ½Ìó¤Î»þ²ÁÉ¾²Á¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»1,816É´Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£±»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ä¤³Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤ËÈ¼¤¦Éé¤Î¤Î¤ì¤óÈ¯À¸±×471É´Ëü±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë¡¢ÃÊ³¬¼èÆÀ¤Ë·¸¤ëº¹Â»292É´Ëü±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯£¶·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾å¾ìÍ²Á¾Ú·ô£±ÌÃÊÁ¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¦Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×513É´Ëü±ß¤ò¡¢2025Ç¯£¶·î´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î·×¾å¤ËÈ¼¤¦·«±äÀÇ¶âÉéºÄ¤Î¼èÊø¤·¤Ë¤è¤ëË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¡Ê±×¡Ë622É´Ëü±ß¡Ê³µ»»¡Ë¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµ¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Î¾õ¶·¤«¤éÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Çä¾å¹âµÚ¤Ó±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¸øÉ½¤Î¡Ö±Ä¶È³°¼ý±×¡¢ÆÃÊÌÍø±×µÚ¤ÓÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡¢¡Ö±Ä¶È³°ÈñÍÑ¡Ê¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¡ËµÚ¤ÓË¡¿ÍÀÇÅùÄ´À°³Û¡Ê±×¡Ë¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×µÚ¤Ó¡Ö»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÊ»¤»¤Æ¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Åö¼Ò¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤È·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÆâÉôÎ±ÊÝ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò½Å»ë¤·°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â¤ò°ÙÂØÍ½Ìó¤Ë·¸¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»±×¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ç½ü¤·¤¿¶â³Û¤òÏ¢·ëÇÛÅöÀ¸þ¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤òÌÜ°Â¤ËÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ËÈ¼¤Ã¤Æ´Ô¸µ³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¾åµ¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Î¤â¤È¡¢½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿¶â³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏ¢·ëÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤òÌÜ°Â¤ËÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢½¤Àµ¸å¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤è¤ê¤â2.55±ßÁýÇÛ¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê7.66±ß¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁ°Äó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡1,800É´Ëü±ß¡¡½¤Àµ¸å¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÉ¾²ÁÂ»¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿£±³ôÅö¤¿¤êÏ¢·ëÅö´ü½ãÍø±×¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡25.53±ß¡¡Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ¡¡30¡ó¡¡½¤Àµ¸å¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¡¡7.66±ß¡¡¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£