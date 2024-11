◆K-POP最大級の音楽授賞式「MAMA AWARDS」25年の軌跡 韓国から世界へ

【モデルプレス=2024/11/05】11月21日にアメリカ・ロサンゼルス、11月22日〜23日に大阪・京セラドーム大阪にて行われるK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」。ここでは、今年で開催25周年を迎える同授賞式の歴史を振り返っていく。K-POP界最大級の音楽授賞式「MAMA AWARDS」は、1999年に「Mnet映像音楽大賞」としてその歴史の幕を開けた。2009年には「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」(MAMA)へと名称を変更し、2022年には現在の「MAMA AWARDS」として新たな一歩を踏み出した。四半世紀にわたり、韓国音楽シーンの発展とともに歩んできたこの授賞式は、K-POPのグローバル化を牽引する重要な存在となっている。

◆「MAMA AWARDS」歴代の受賞者たちとアイコニックな瞬間

◆「MAMA AWARDS」K-POP界における意義と影響力

◆「2024 MAMA AWARDS」コンセプト

◆「2024 MAMA AWARDS」概要

◆「2024 MAMA AWARDS」出演アーティスト一覧

MAMAの国際化への転換点となったのは2010年のマカオ開催。以降、シンガポール、香港と開催地を広げ、2017年にはベトナム、日本、香港の3ヶ所での開催という画期的な展開を見せた。2019年には日本のナゴヤドームで初のドーム開催を実現し、2023年には東京ドームでの開催、そして2024年にはK-POP授賞式として初めて、世界最大の音楽市場であるアメリカ・ロサンゼルスの「ドルビー・シアター」での開催が決定している。MAMAは、2PM(トゥーピーエム)、BIGBANG(ビッグバン)、EXO(エクソ)、BTS(ビーティーエス)、TWICE(トゥワイス)、SEVENTEEN(セブンティーン)など、K-POPを代表するアーティストたちの活躍を見守ってきた。特にBTSは2016年から2022年まで「Artist of the Year」を連続受賞し、2018年から2023年まで「Worldwide Icon of the Year」を独占、2020年には、「Artist of the Year」「Song of the Year」「Album of the Year」「Worldwide Icon of the Year」といった大賞を総なめにする歴史的な快挙を達成した。近年では、SEVENTEEN、NewJeans(ニュージーンズ)、IVE(アイヴ)など新世代のアーティストたちも大賞を受賞し、K-POP界の世代交代を象徴している。2023年にはYOSHIKIと次世代K-POPアーティストたちによるX JAPANの名曲「ENDLESS RAIN」の共演、2022年にはKARA(カラ)が7年半ぶりのカムバックとなる「MOVE AGAIN」で日本復活後初のステージを披露、2021年には一夜限りのスペシャルステージでWanna One(ワナワン)がAR技術を駆使したパフォーマンスを見せた。さらに2019年にはDua Lipaの出演、2013年にはSISTAR(シスター)のHYOLIN(ヒョリン)とStevie Wonderによる奇跡のコラボレーションを実現するなど、国境を超えた音楽の祭典としての地位を確立してきた。グローバル投票データをはじめ、グローバル業界の専門家で構成された審査委員の評価、データを総合して受賞作および受賞者を選定する。特に今年は差別化された視点とノウハウを通して審査を高度化することを明らかにし、権威を受け継いでいる。2024年、アカデミー賞の会場として知られるドルビー・シアターでの開催は、K-POP授賞式の新たな歴史的一歩となる。アジアの枠を超え、真のグローバル音楽アワードとしての進化を遂げようとしているMAMA AWARDSの挑戦は、まだ続いている。今年の授賞式全般を包含する「2024 MAMA AWARDS」のコンセプトは「BIG BLUR:What is Real?」。産業間の境界が崩れることを意味するビッグブラー時代が到来し、様々な音楽、文化、好みなどが曖昧になった境界の中で融合して誕生した“世の中になかったNew Thing”を披露するという抱負が込められている。25年の歴史にふさわしい圧倒的なスケールとアイコニックさに満ちたステージを多数披露するグローバル代表K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催され、MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定である。日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+及び、Pontaパスにて放送・配信を予定している。(modelpress編集部)<放送日時(予定)>・11月22日(金)アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター授賞式・12:00〜(予定)京セラドーム大阪レッドカーペット・16:00〜(予定)授賞式・18:00〜(予定)・11月23日(土)京セラドーム大阪レッドカーペット・13:00〜(予定)授賞式・15:00〜(予定)※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合あり<21日/現地時間基準アメリカ現地時間>ANDERSON.PAAKILLITKATSEYERIIZEJ.Y.ParkTWSYOUNG POSSE<22日/日本>ENHYPENIVEiznaTOMORROW X TOGETHERME:ITREASUREBOYNEXTDOORPLAVEイ・ヨンジ<23日/日本>aespaINIZEROBASEONEMEOVVBIBI(G)I-DLEG-DRAGONSEVENTEEN【Not Sponsored 記事】