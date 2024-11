アーティスト・AI(43)が2日、自身のインスタグラムを更新。長女・平和さん、長男・博愛くんとの“顔出し”親子写真を公開した。同日、43歳の誕生日を迎えたAIは「Never would have made it ホントこの曲の通り 予定が変わったけどw 結局家族と家にいれて最高の誕生日になりました」と報告し、2人のわが子の肩を抱いた親子ショットをアップ。「みんなからのメッセージも見ながら感動。いつも支えてくれてるみなさん、出会ってきた人たちにも本当に感謝です」とメッセージし、英語でも「Thank you everybody for sending me love for my birthday….im so lucky I have ppl that give me positive power n a kind messages.Love you guys back」と伝えた。この投稿に「AIちゃんお誕生日おめでとうございます!ずっと大好きです!」「最高の1年になりますように」「めっちゃ大きくなってる」「ステキな写真」「平和ちゃんと博愛くん似てきてる」などの声が寄せられている。