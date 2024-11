音楽ユニット「globe」のマーク・パンサー(54)が5日、自身のインスタグラムを更新。KEIKO(52)との笑顔のツーショットを公開し、反響を呼んでいる。

「JOY TO THE OITA+ 生放送」とつづり、KEIKOとのツーショットを披露。「毎週月曜日pm19:30スタート @obs1098」と添えた。

KEIKOも自身のX(旧ツイッター)で、「本日のラジオ 終了しました」とつづり、別カットをアップしている。

この投稿に、ファンからは「KEIKO&Marc最高」「素敵な笑顔」「keikoさんの笑顔最高です」「相変わらず素敵です」「相変わらず美しい」「けいこさん美しい」「わぁ!お元気そうで嬉しい」「めちゃくちゃ涙出るんだけど」「うれしすぎます 大感謝」「最高過ぎます」「globeの歌姫」などのコメントが寄せられている。

KEIKOは11年10月にくも膜下出血で倒れ療養していたが、22年11月にOBS大分放送の「JOY TO THE OITA」にゲスト出演。“11年ぶりのメディア生出演”として話題を呼んだ。昨年1月からはマーク・パンサーとともに「JOY TO THE OITA+」でパーソナリティーを務めている。