・安永がマド開け急伸、７～９月期経常利益１１倍増で見直し買い

・オルガノがＳ高、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・野村が４日ぶり大幅反発、上期最終益２．９倍で評価

・東京精は大幅反発、今期業績・配当予想を上方修正

・共栄タが急騰、タンカー市況上昇とコスト低減で２５年３月期営業利益予想増額を好感

・住友電が切り返し急、今期最終利益は一転過去最高の見通しで配当予想増額

・ヤマハは急反落、中国市場の減速で２５年３月期業績予想を下方修正

・サンリオが急反発、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ドリームＩに大量の買い注文、今期年間配当４２３円実施で配当利回り１８％前後に

・ＴＡＣがカイ気配で大底圏離脱へ、今上期営業利益３．３倍化へ大幅増額し投資資金集中



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出所：MINKABU PRESS

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