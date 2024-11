最高品質のダイヤモンドをセミオーダーも！ジュエリー工房Orefice「ホリデー限定ジュエリーコレクション」

ジュエリー工房Oreficeは、11月1日(金)にホリデー限定ジュエリーコレクションを発表しました。

ジュエリー工房Orefice「ホリデー限定ジュエリーコレクション」

2024年も厳選されたダイヤモンドを中心とした、特別感あふれるジュエリーが揃いました。

すべて【数量限定】、【先着販売】です。

■11月7日(木)18時発売【13石限定】「ファンシーローズ」セミオーダーネックレス・リング

発売するたびに瞬く間に完売するファンシーローズカットダイヤモンドを使用した特別アイテムが、2024年はさらに進化して登場。

「ペアシェイプ(雫型)」「オーバル(楕円型)」「マーキス(小船型)」「トライアングル(三角形型)」「ラウンド(丸型)」の5種類のシェイプから選び、お好みでネックレスまたはリングを選択可能です。

ダイヤモンドの向き(縦向き・横向き)も選べます。

販売価格 :97,900円〜

カスタマイズ可能項目:ネックレスorリング、縦向き or 横向き

各ルースの画像・動画は公式サイトより見ることができます。

■11月14日(木)18時発売【数量限定】「0.3ct パーフェクトダイヤモンド」セミオーダーネックレス

Dカラー・FLクラス・トリプルExcellentカットのダイヤモンドを使用した一粒ネックレスが数量限定で登場。

お好みのデザインのネックレスで、最高品質のダイヤモンドをセミオーダー出来ます。

「0.3ct パーフェクトダイヤモンド」セミオーダーネックレス/対象デザイン

販売価格:203,500円〜

パーフェクトダイヤモンド/Dカラー・FLクラス・トリプルExcellentカット

■11月21日(木)18時発売【限定4本】「グランレジーナ」リング

ベルギーの老舗ダイヤモンド卸会社であるグランバーガーダイヤモンズから仕入れた、グランバーガープレシジョンカット(R)ダイヤモンドを使用したフルエタニティリングが登場。

Excellentカット相当の輝きを誇る、一石0.1ctのダイヤモンドを贅沢に使用したこのリングは、見惚れるほどの美しさを手元に演出します。

販売価格:797,500円〜

■11月21日(木)18時発売【限定2石】「1ct ダイヤモンド」セミオーダーネックレス

昨年大好評だった1ctダイヤモンドの一粒ネックレスが、2024年は2石限定で登場。

ダイヤモンドの美しさを最大限に引き立てるシンプルな「クラウディア」と「サーシャ」のデザインから選べます。

世代を超えて愛される究極の一粒ダイヤモンドネックレスです。

販売価格:789,800円〜

「1ctダイヤモンド」セミオーダーネックレス用ルース

■12月5日(木)18時発売【数量限定】「0.3ct パーフェクトラウラ」ネックレス

一年のご褒美や大切な方への贈り物にぴったりの「0.3ct パーフェクトラウラ」ネックレスが、すぐにお手元に届く即納品で登場します。

オレフィーチェの代表的アイテムである「0.3ctラウラ」ネックレスを、カラー、クラリティ、カットグレードの全てが最高ランクの【Dカラー・FLクラス・トリプルExcellentカット】を満たしたパーフェクトなダイヤモンドで仕立てられています。

販売価格:231,000円

オレフィーチェのホリデー限定ジュエリーコレクションが、ホリデーシーズンをより一層華やかに彩ります。

■用語説明

*「Dカラー」

ダイヤモンドのカラー評価で、Dカラーは最も無色透明とされるカラーグレードです。

無色に近いほど希少価値が高く、評価も上がります。

*「FLクラス」

ダイヤモンドのクラリティ(透明度)評価で、FL(フローレス)は10倍の拡大で観察しても内包物や傷が確認できない、最高評価のクラリティを示します。

*「トリプルExcellentカット」

ダイヤモンドのカット評価で、プロポーション、対称性、仕上げのすべてが「Excellent」評価を受けた最高品質のカットを指します。

輝きが最大限に引き出された、美しい光の反射が特徴です。

