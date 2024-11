サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』第7話にて、8TURNがIVEの「LOVE DIVE」で妖艶なステージを披露した。

【映像】寝そべった姿勢のままの空中ジャンプ

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

ナルキッソスの伝説をモチーフに、水へダイブ

「NO LIMIT」をテーマとした第3戦の第2ラウンドで、8TURNは曲の持つ大衆性とコンセプトに惹かれ、IVEの「LOVE DIVE」をカバー。ギリシャ神話にインスピレーションを受け、ナルシストの語源となったナルキッソスの伝説をモチーフとして舞台を構成していく。まずは水色の煌びやかな衣装を着たエースのミョンホが、池の水面をじっと見つめる。そして妖艶な空気を発揮しながらグラスを手で割ると、彼はその中の花を池に放った。

8TURNは「LOVE DIVE」を、低音を生かした新たな雰囲気に編曲。群舞ではミョンホが舌を出すなど、メンバーそれぞれがセクシーな表現を見せていく。そして寝そべった姿勢のままジャンプするパートでは驚異的な身体能力を見せ、ライバルたちから歓声が上がった。ミョンホは多数のダンサーを引き連れたタッティングも披露して沸かせる。視聴者からも「今何したの?」「驚異的身体能力!」「すげーー!」などのコメントが寄せられていた。

やがてミョンホが背中から舞台後方に落ちていくと、事前に撮影された映像に切り換わり、水の中をさまようミョンホの姿が映し出される。撮影ではメンバーのフィードバックを受けながら、何度も水槽に潜っていた。そして再びステージにカメラが切り換わると、水に濡れたミョンホの姿が。参加者からは「本当に濡れてる!」と声が上がり、観る者を幻想的な世界観に引き込んだまま、8TURNはステージを終えた。

ライバルたちからは「映画1本撮ったみたい」「このチームが1位だ!」「8TURNの新たな姿を見た。本当に予想していなかったコンセプトだった」と絶賛の声が多数起こっていた。

(『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』/ABEMA K-POPチャンネル)