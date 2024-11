クリスマスをイメージしたラグジュアリーデザイン！ANGEL CHAMPAGNE「Holiday Edition」

ANGEL CHAMPAGNEは、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』3種類の販売を2024年11月22日(金)から開始します。

ANGEL CHAMPAGNE「Holiday Edition」

『Holiday Edition』はNV Brut Rose Whiteをベースとし、クリスマスをイメージしたラグジュアリー感のあるゴールド、レッド、グリーンの3色で展開。

肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入りで、自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトとしても最適なシャンパーニュです。

Rose Whiteは誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが、「べル・エポック=良き時代」を連想させ、魅力的で贅沢なシャンパーニュ。

甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良くなめらかです。

そしてイチゴの風味が後を引くように残ります。

◆ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition

ホワイトカラーのボトルに艶やかなゴールドのラベルを纏い、ラグジュアリー感のあるボトル。

バニティタイプのBOX付きで、ファージップタイプ、レザーラッチタイプ、レザージップタイプの3種類で展開。

BOXの中には鏡とアクセサリー等が収納できるプレートが付いており、高級感と機能性を併せ持つデザインが特徴です。

〈詳細〉

商品名 : ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition

内容量 : 750ml

原産国 : フランス

品種 : シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数: 12.5%

価格 : 72,600円(税込)

詳細ページ : https://angelchampagne.shop/shop/products/NVBrut_RoseWhite_Holiday_Edition

NV Brut Rose White Holiday Edition

◆ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Red

ホワイトカラーのボトルにクリスマスを連想させる艶やかなレッドカラーのラベルでラグジュアリー感のあるボトル。

バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプの他、手触りの良い高級感のあるファータイプの2種類で展開。

〈詳細〉

商品名 : ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Red

内容量 : 750ml

原産国 : フランス

品種 : シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数: 12.5%

価格 : 72,600円(税込)

詳細ページ : https://angelchampagne.shop/shop/products/NVBrut_RoseWhite_Holiday_Edition_Red

NV Brut Rose White Holiday Edition Red

◆ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Green

ホワイトカラーのボトルにクリスマスを連想させる艶やかなグリーンカラーのラベルでラグジュアリー感のあるボトル。

バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプの他、手触りの良い高級感のあるファータイプの2種類で展開。

〈詳細〉

商品名 : ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Green

内容量 : 750ml

原産国 : フランス

品種 : シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

アルコール度数: 12.5%

価格 : 72,600円(税込)

詳細ページ : https://angelchampagne.shop/shop/products/NVBrut_RoseWhite_Holiday_Edition_Green

