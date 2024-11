東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、2024年も約7メートルのモミの木を使用したクリスマスツリーが登場。

4年目となる2024年は、シネマイクスピアリでも上映されるディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の世界観が楽しめる、特別仕様のクリスマスツリーが設置されます☆

イクスピアリ ディズニー映画『モアナと伝説の海2』クリスマスツリー

設置期間:2024年11月15日(金)〜2025年1月6日(月)

点灯時間:施設営業時間に準ずる

設置場所:イクスピアリ 2F セレブレーション・プラザ

イクスピアリに、約7メートルのモミの木を使用した「クリスマスツリー」が登場。

4年目となる2024年に設置されるのは、シネマイクスピアリでも2024年12月6日より上映されるディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』をイメージした特別仕様のクリスマスツリーです。

ココナッツの鎧を身に着けたかわいい見た目のキャラクター「カカモラ」のオーナメントや、南国と海をイメージしたハイビスカス、ヒトデなどでデコレーションされます。

そして、クリスマスツリーのまわりには前作から成長した「モアナ」や「マウイ」など登場キャラクターを描いたバナーをダイナミックに装飾。

広い南国の海を舞台に繰り広げられる冒険の数々を、ひと足先に垣間見ることができます。

また、『モアナと伝説の海2』公開前に先駆け、「モアナ」のオールとマウイのフックを飾ったフォトロケーションも登場。

さらに、この期間だけの特別仕様の装飾として、JR舞浜駅南口改札から続く、2F エントリー・プラザ入口のゲートでは、美しいビジュアルがデザインされた大きなバナーがゲストをお出迎え。

ゲートをくぐり抜けた先の館内へ続くアーチや壁面には、主人公「モアナ」が描かれたオリジナルのフラッグバナーなどが登場します☆

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』あらすじ

公開日:2024年12月6日(金)

「アナと雪の女王」のディズニーが贈る、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海2』

海と特別な絆で結ばれた1000年にひとりの導く者「モアナ」は、ある伝説を知ります。

かつて人々は海でつながっていましたが、人間を憎む神に引き裂かれてしまったのです──。

その呪いを解くために「モアナ」は、風と海の守り神「マウイ」や新たな仲間と共に、世界を再びひとつにする航海に繰り出します。

「海の果ても、越えてゆこう」──たとえ、どんな運命が待ち受けていても。

劇中歌「ウィー・アー・バック(原題)」入り最新映像公開!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 劇中歌「ウィー・アー・バック(原題)」入り最新映像公開!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 続きを見る

ディズニー最新映画『モアナと伝説の海2』の世界観を楽しめるクリスマスツリー。

イクスピアリ 2F セレブレーション・プラザに2024年11月15日より設置されるディズニー映画『モアナと伝説の海2』クリスマスツリーの紹介でした☆

© 2024 Disney

※写真はすべてイメージです

