シルバニアランドが舞台となるクリスマス装飾！ホワイティうめだ×シルバニアファミリーFlower Forest

「ホワイティうめだ」は、シルバニアファミリーとコラボレーションしたクリスマス装飾「ホワイティうめだ×シルバニアファミリーFlower Forest」を2024年11月22日(金)から同年12月25日(水)まで開催。

ホワイティうめだ×シルバニアファミリーFlower Forest

「ホワイティうめだ」は、シルバニアファミリーとコラボレーションしたクリスマス装飾「ホワイティうめだ×シルバニアファミリーFlower Forest」を2024年11月22日(金)から同年12月25日(水)まで開催します。

第二弾の装飾は、シルバニアランドが舞台となるクリスマス装飾の初登場をはじめ、イルミネーション点灯を体験できるオリジナルツリーやシルバニアファミリーの赤ちゃんが大行進する必見のスポットも!生花を使った装飾に加え、わくわくドキドキのお楽しみが詰まった演出も!

また、オリジナルのトートバッグが当たる、ホワイティうめだ公式XとInstagramのSNSキャンペーンや、松ぼっくりを使ったミニサイズのオリジナルクリスマスツリーを作れるワークショップも開催します。

●期間:2024年11月22日(金)から2024年12月25日(水)まで

※最終日は20時に終了します ※入場無料

※ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可

●会場:ホワイティうめだ内「泉の広場」「サニーテラス」「ファルル間通路」

《楽しみ方いろいろ!お楽しみが詰まったクリスマス装飾》

■体験して楽しもう!

スイッチを押すと光の装飾が変化する2種類のオリジナルツリーが登場!泉の広場にはイルミネーションが流れ星のように光る「きらきらツリー」、サニーテラスには小窓に明かりが灯る生花でできた「お花のツリーハウス」。

■フォトスポットで楽しもう!

各広場には、好きな推しのグッズを置いて装飾のお花をバックに写真が撮れる専用のアクリルスタンドや、ポインセチアやリースと一緒にクリスマスならではの一枚が撮影できる「おすすめフォトスポット」を設置しています。

お花に囲まれたシルバニアファミリーのなかまたちと一緒にクリスマスフォト撮影を楽しめます。

※画像はイメージです

★各広場概要★

■泉の広場 「花の妖精ときらきらツリー」

シルバニアランド「お空のゆめいろフェアリーキャッスル」の世界観と生花のクリスマス装飾が初コラボレーション!白やピンクのポインセチアで彩るパステルカラーの広場には、スイッチを押すとイルミネーションがきらきらと流れるオリジナルツリーがお目見えします。

ツリーのそばには、夏装飾で大人気だった花の妖精が再登場!まるで魔法をかけているかのような写真を撮ることができます。

また、パステルカラーに合わせて色違いのマフラーとニット帽を付けたハスキーの男の子 ハイデンとフローラウサギの女の子 アリスのかわいらしい装いにもご注目!他にもさまざまなコスチュームに着替えたシルバニアファミリーのなかまたちに出会えます。

■サニーテラス 「お花のツリーハウスとわくわくクリスマスパレード」

定番のクリスマスカラーでお届けする広場では、バラやダリア、ガーベラなどの生花を使ったこの冬だけのスペシャルなツリーが登場!生花ならではの色合いが楽しめるだけでなく、スイッチを押すとツリーの窓に明かりが灯る心ときめく仕掛けも用意されています。

そしてサンタのコスチュームを着たシルバニアファミリーの赤ちゃんたちがクリスマスプレゼントをいっぱい載せたソリを引いて大行進!ひもが外れていることに気づかないまま、みんなで力を合わせて前へ前へ。

ファンならずとも思わず応援したくなる、なんとも可愛らしいパレード姿は必見です。

■ファルル間通路「プレゼントは何かな?ドキドキクリスマスパーティ」

プレゼントボックスに入って遊んでいるショコラウサギのみつごちゃんがお出迎えしています。

ドキドキしながらプレゼントを待っているシルバニアファミリーのなかまたちは、もうすぐやってくるクリスマスパーティの飾り付けをしている様子。

色とりどりのオーナメントが付いたツリーや赤いリボンでおめかししたウサギとクマの形のトピアリー、見ているだけでクリスマスが待ち遠しくなる世界観をお届けします。

ファルル間通路装飾イメージ

★SNSキャンペーン概要★

■抽選で合計100名様にオリジナルトートバッグが当たる!XとInstagramのSNSキャンペーン

(1) X

●応募期間:2024年11月5日(火)〜11月21日(木)

●参加方法:ホワイティうめだの公式X(旧Twitter)アカウント(@whityumeda)を

フォロー&指定投稿をリポスト

●当選人数:抽選で20名様

●賞品 :オリジナルトートバッグ

●当選発表:2024年12月中旬

(2) Instagram

●応募期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

●参加方法:ホワイティうめだの公式Instagram(@whityumeda)をフォローし、期間中にホワイティうめだ内の泉の広場、サニーテラス、ファルル間通路の装飾を撮影のうえ、「#ホワイティクリスマス2024」を付けて投稿

●当選人数:抽選で80名様

●賞品 :オリジナルトートバッグ

●当選発表:2025年1月中旬

SNSキャンペーンのノベルティ トートバッグ

※画像はイメージです

【発表方法とプレゼントお渡し方法について】

X、Instagramともに当選者にはホワイティうめだ公式アカウントからDMにてSNSへ投稿いただいたアカウント宛に当選の通知を行います。

賞品は、ホワイティうめだセンターモールの案内所でお渡しします。

※非公開アカウントは対象外です。

※発送等は実施致しかねますので、予めご理解いただきますようお願いします。

※当選のご連絡ができなくなりますので、当選通知まではフォローを外さないようお願いします。

★ワークショップ概要★

■松ぼっくりのオリジナルミニツリーを作ろう!手軽に楽しめるクリスマスワークショップ

身近な木の実『松ぼっくり』に思い思いのペイントやデコレーションをしてクリスマスに飾れる手のひらサイズのオリジナルツリーを作ります。

お子様でも30〜45分程度でご体験できるお手軽なワークショップです。

●会場 :サニーテラス

●開催日時:2024年12月7日(土)、8日(日)

各日4回(12:00〜/13:30〜/15:00〜/16:30〜)

※各回先着10名様となります。

●参加条件:12月1日(日)から開催日当日までのホワイティうめだ各店

利用のレシート1,000円以上(税込/合算可)のご提示

●レシート対象外店舗:夢ステーション(中央)/夢ステーション(ノース)/

チケットセブン/渡部眼科/au Style/

占いの館キセキ/保険クリニック

※画像はイメージです

※クリスマス装飾終了後のお正月装飾にシルバニアファミリーの登場はなく、生花のみの装飾となります。

ホワイティうめだ

・所在地:大阪市北区小松原町梅田地下街

・広さ :延床面積 31,336m2、営業面積 13,720m2、南北510m 東西360m

・店舗数:約175店舗(2024年6月30日現在)

・開業 :昭和38年(1963年)11月29日

(C) EPOCH

