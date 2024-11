誰でも正確に簡単測定できる！エジソンママ「光ナビ体温計PRO」

「エジソンママ」は、家族みんなで衛生的に使える非接触型【光ナビ体温計PRO】を2024年11月上旬に発売します。

エジソンママ「光ナビ体温計PRO」

商品名 :光ナビ体温計PRO

希望小売価格:5,500円(税込)

種類 :管理医療機器

対象月年齢 :全年齢対象

サイズ :W32×D30×H122mm/質量47g

■開発背景〜今までの測定方法は正しくない!?非接触型の正確な測定を誰でも分かりやすい「光ガイド」で解決

■商品特徴

〈ポイント1:非接触の光ガイドで、正しい測定位置を視覚化〉

非接触で衛生的

非接触型では、測定位置や当て方によって検温結果が変わってしまうことがあります。

本製品は、光ガイドを付け、正しい測定位置をしっかりと視覚化することで正確性をUPしました。

肌に触れずに皮膚から出る赤外線を感知して測定しているため、衛生的。

ウイルス感染のリスクが低く、医療機関や緊急医療の現場等でも導入が進んでいます。

〈ポイント2:部分測定と範囲測定で正確度UP〉

測定方法は2つ

額の一か所を測定する「部分測定」は約2秒、額の範囲内をゆっくりスライドさせて測定する「範囲測定」は約3秒で検温可能。

〈ポイント3:ひと目でわかる!バックライトの色で測定結果をお知らせ〉

バックライトの色と音で測定完了をお知らせ

測定結果が光って表示されるので、文字が見やすく、夜間のお世話に便利です。

測定結果によりバックライトの色が3段階変化するためひと目でわかります。

〈ポイント4:操作ボタンは1つだから誰でも簡単操作〉

誰でも簡単シンプル操作

操作ボタンは1つ。

ピッと一押しか長押しのシンプルな操作なので、誰でも簡単に操作できます。

