ボランティアに取り組む学生たちを表彰！第5回明治学院大学ボランティア大賞

明治学院大学ボランティアセンターは、2024年11月9日(土)に「第5回明治学院大学ボランティア大賞」を開催します。

第5回明治学院大学ボランティア大賞

◆日時:2024年11月9日(土) 9時30分開始

◆会場:明治学院大学 白金校舎 本館1301教室

◆スケジュール

9時30分〜11時30分 プレゼンテーション

11時10分〜11時50分 感想共有、夏季能登半島地震復興支援ボランティア報告

13時00分〜 表彰式

◆発表テーマ(発表順)

(1)クルドの子どもの将来のために〜学習支援活動を通して〜:国際学部国際学科4年

(2)国際ボランティア活動への挑戦 -国内外における教育・環境・再生支援ボランティアの実践-:国際学部国際学科4年

(3)タイで人身売買の危険から子どもたちを守る〜支援の実践と継続と拡大〜:法学部グローバル法学科3年

(4)「生きる」を支えるボランティア:心理学部心理学科4年

(5)私が見たフィリピンの貧困問題:文学部英文学科3年

当日は応募学生によるプレゼンテーションにより受賞者を決定します。

「明治学院大学ボランティア大賞」は、本学の教育理念“Do for Others”の具現化を目的として、学びを深めながら、社会課題に向き合ってボランティアに積極的に取り組む学生たちの優れた活動を表彰しています。

学びと実践の双方で優れた成果を上げた活動には「ボランティア大賞」(1名・10万円)、「審査員特別賞」(1名・5万円)、「奨励賞」を授与します。

例年、ボランティア大賞には多くの学生が参加し、ボランティア活動で得た力や想いを発信し、明治学院大学の“ボランティアの力”をあらわしています。

第5回となる今回は書類審査を通過した5名が、学生・教職員に向けてプレゼンテーションを行います。

斬新な発想力と、旺盛な行動力、そして冷静な思考力で、一人ひとりの内側にある「他者と共にあろうとする意志」の実践成果として発表しました。

