日本シリーズが終わり、11月4日は巨人の第2次戦力外通告期間の最終日でした。ここまでの巨人選手の退団などをまとめました。

巨人は直江大輔投手を10月28日に戦力外としましたが、直江投手は11月3日に秋季練習に合流。来季は育成としての再契約をする見込みであることが明らかになりました。

▽引退（2人）

梶谷隆幸（10月23日）外野手

立岡宗一郎（10月27日）外野手

▽戦力外（支配下3人、育成8人）

菊田拡和（9月30日）内野手

小沼健太（9月30日）育成 右投手

山崎友輔（9月30日）育成 右投手

笠島尚樹（9月30日）育成 右投手

川嵜陽仁（9月30日）育成 右投手

前田研輝（9月30日）育成 捕手

加藤廉 （9月30日）育成 内野手

岡本大翔（9月30日）育成 内野手

高橋優貴（10月4日）左投手

鈴木康平（10月4日）右投手

萩原哲 （10月26日）育成 捕手

▽来季契約しない見込み（支配下2人）

メンデス（10月6日帰国発表）左投手

ウレーニャ（10月6日帰国発表）内野手

▽自由契約（支配下7人）※育成再契約の見込み石田隼都（9月30日）左投手代木大和（9月30日）左投手菊地大稀（10月26日）右投手松井颯 （10月26日）右投手山田龍聖（10月26日）左投手中田歩夢（10月26日）内野手直江大輔（10月28日）右投手★戦力外も育成再契約の見込み