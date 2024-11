厳選した数種のスパイス！しまざき牧場　厚木ハム 『贅豚 ベーコン』

しまざき牧場 厚木ハムは、2024年10月15日(火)に応援購入サービスMakuakeで公開した応援購入プロジェクトにて目標金額突破しました。

しまざき牧場 厚木ハム 『贅豚 ベーコン』

■Makuake概要

プロジェクト名 : 世界に認められた職人が作る!ブランド豚の旨味が詰まった

極上の熟成スモークベーコン

プロジェクトURL: https://www.makuake.com/project/atsugiham03/

リターン例 : 120g入 × 2パック 販売数40PC

20%OFF 4,110円(税込・送料込)

しまざき牧場 厚木ハムは、2024年10月15日(火)に応援購入サービスMakuakeで公開した応援購入プロジェクトにて目標金額突破。

プロジェクトは引き続きMakuakeにて2025年1月10日(金)まで先行予約販売を実施中です。

■「贅豚 ベーコン」の特徴

(1) ベーコンの概念を覆す“ベーコン”

自社農場で大切に育てたブランド豚である“贅豚”とはハンガリーの食べる国宝「マンガリッツァ」とデュロックのかけ合わせで出来た豚。

その日本で唯一無二のブランド豚の肉の旨味、脂身の甘み、熟成と燻製の香り頂点まで高め、「今までのベーコンって何だったのか?」と食べた人の概念が変わります。

(2) 日本人初の“世界ランキング3位”の職人 嶋崎 洋平が手掛ける

ドイツ国際コンテスト「IFFA」にて、世界ランキング3位入賞の快挙をなしとげた厚木ハム代表職人の嶋崎 洋平が肉の選定から、塩分濃度、香辛料選定はじめ製造の全工程を管理。

豚肉の限界の美味しさを知る男が究極を求めて手作りしています。

(3) 食肉加工の本場ドイツ流の一つひとつ丁寧な手仕事

ドイツで見分し学んだ技術を活かし、豚肉のベストな状態を見極め旨味の頂点へ導きます。

美味しさは素材を知ること、そして豚肉の“声”を聴くこと。

一流の職人の手仕事が生み出だす格別な味わいです。

(4) 独自のスパイス調合

厳選した数種のスパイスを煮出して香り出しに使います。

スパイスの香りが豚肉と相まった時、食欲をそそる最高の香りとなります。

(5) “独自の熟成技術”で高めた豚肉の旨味

豚肉を知りつくした厚木ハムでは、熟成期間を3週間とります。

味と香りが変化するポイントを待ち続け、ここぞというタイミングを見極め熟成を止めます。

このタイミングが味の良し悪しに大きく影響をします。

