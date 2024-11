クリスピー・クリーム・ドーナツのレギュラーメニューに仲間入りした、日本で開発された国産米粉入りミックスを使用した「Kome-Dough」シリーズ。

「Kome-Dough」シリーズの期間限定メニューとして、ホリデーシーズンに食べられる“シュトーレン”をイメージした「Kome-Dough シュトーレン」がラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough シュトーレン」

価格:テイクアウト 334円(税込)/イートイン 341円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

※12月21日(土)〜1月5日(日)の期間は販売休止となります

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

日本ならではのおいしさを求め、国内で生地から開発された、クリスピー・クリーム・ドーナツの米粉入りドーナツ「Kome-Dough」シリーズ。

お米由来の自然な甘みと、もっち〜りとした新食感が楽しめるレギュラーメニューです。

そんな「Kome-Dough」シリーズに、ホリデーシーズンに食べられる“シュトーレン”をイメージした「Kome-Dough シュトーレン」が期間限定で登場。

国産米粉入りの生地に練り込んだラム風味のレーズン、ドライのクランベリーとブルーベリー、シナモンの香りがクリスマス気分を華やかに彩ります。

電子レンジで温めることで、“ほわっと もっち〜り”とした食感と風味が引き立つ「Kome-Dough」シリーズに、期間限定フレーバーが仲間入り。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2024年11月1日より販売される「Kome-Dough シュトーレン」の紹介でした☆

