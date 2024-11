本田紗来出演！チーズフェスタ2024

チーズフェスタ実行委員会は、11月10(日)・11日(月)に渋谷区恵比寿のエビススバルビル(EBiS 303)にて開催する『チーズフェスタ2024』のメインステージ・チーズ紹介コーナーのタイムテーブルを発表しました。

チーズフェスタ2024

◎日時:2024年11月10日(日)11:00〜18:00/11日(月)10:30〜19:00

◎会場:「EBiS 303」

:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3F

◎入場:無料

◎対象:一般

◎主催:チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会

◎後援:農林水産省、厚生労働省

◎協力:公益財団法人日本ユニセフ協会/日本酪農科学会/

NPO法人チーズプロフェッショナル協会/

一般社団法人日本チーズ協会/海苔で健康推進委員会/

全国餅工業協同組合

◎オフィシャルサイト: http://www.cheesefesta.com

※イベント内容については変更、および中止することもあります。

予めご了承ください。

内容の変更、中止の場合は、オフィシャルサイトにて案内します

「高たんぱく質のチーズで、すてきレシピ!」、「海苔で健康推進委員会×日本餅工業協同組合×チーズのコラボ企画」、2024年で第13回目となる「チー1グランプリの表彰式」など、盛りだくさんの新企画で、様々な角度からチーズの魅力を紹介します。

ゲストとして、本田紗来さん、峰竜太さん、NHK「きょうの料理」でおなじみの講師・上田淳子氏の出演が決定しました。

その他、『チーズフェスタ2024』の見どころは下記となります。

◆『チーズフェスタ2024』の見どころ

■試食コーナー 海苔で健康推進委員会×全国餅工業協同組合×チーズがコラボレーション

古くから日本人の身近にある「海苔」と「お餅」に「チーズ」が加わり、『ネオ磯辺巻き』になりました。

家庭ですぐできる、磯辺巻きのカンタンレシピを提案。

試食も用意されています。

レシピ開発は武蔵野調理師専門学校の生徒たちが担当します。

※数量に限りがあります。

また、メインステージにも『ネオ磯辺巻き』が登場します。

来場者試食し、海苔×餅とチーズの新しい可能性を発見します。

アドバイザーとして、あきはばら駅クリニック院長の大和田潔先生からメニューの健康や栄養面についてコメントいただきます。

■11月10日(日)14:30〜『第13回チー1グランプリ』表彰式/プレゼンターは峰竜太さん!

また、チー1グランプリ地域選抜賞12作品を公開

2024年で13回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー1グランプリ』。

応募作品は1,371作品!その中から、地域選抜(12作品)を経て、グランプリ1作品、準グランプリ2作品、特別賞1作品を11月10日(日)の『チーズフェスタ2024』会場にて発表しました。

昨年に引き続き、峰竜太さんをプレゼンターにお迎えします!

( https://www.cheesefesta.com/ )

チー1グランプリ

峰竜太 氏

【2023の表彰式の様子】

チー1グランプリ2023の様子(1)

チー1グランプリ2023の様子(2)

■11月11日(日)10:40〜「アメリカンチーズのおいしい簡単レシピ」トークショー/ゲストは本田紗来さん

「アメリカンチーズのおいしい簡単レシピ」では、チーズプロフェッショナル協会前名誉会長の村山重信さん、料理研究家の本田よう一さんが登壇し、試食もできるチーズをいっそう楽しめる実際のレシピを紹介します。

そして、特別ゲストとしてチーズファンを代表し、可愛らしさあふれ、タレントとして大人の美しさへと成長を続ける本田紗来さんが登場します!

おいしいものに敏感な17才ならではの感性で来場者にチーズの魅力を語り、レシピ披露に華をそえます。

本田紗来さん

本田紗来さん(ほんだ さら)

2007年4月4日生まれ、京都府出身。

O型 本田三姉妹の末っ子。

インスタのフォロワー数33.1万人(2024年10月28日現在)

本田三姉妹のYouTube「本田姉妹やで」は登録者数54.7万人タレント活動としてCM、テレビ等でも活躍中。

(2024年10月28日現在)

他、タレントやモデルとしてテレビやファッションイベント等でも活躍 中。

2025年度カレンダー発売予定。

■11月11日(月)14:00〜「高たんぱく質のチーズで、すてきレシピ!」「きょうの料理」でおなじみの講師・上田淳子氏出演!

2024年のテーマは、ずばり「高たんぱく質」!毎日を健康に健やかに過ごすにはいかに「たんぱく質」を賢くとるかが重要な鍵です。

高たんぱく質でカルシウムが豊富なチーズは、栄養面でも優れた理想的な食材。

うまみや塩け、コクもあり調味料としても手軽に料理に取り入れられるチーズを、日々の食卓に積極的に活用できるレシピを上田淳子さんがお届けします!

『きょうの料理』講師 上田淳子さん

■11月10日(日):10:00〜 メディア限定企画/「チーズの栄養と健康効果」

上西一弘(うえにし かずひろ)氏

女子栄養大学 栄養学部 教授をお招きし、[メディア向けセミナー]を開催。

「チーズの栄養と健康効果」をテーマとし、メディア向けに発信します。

女子栄養大学 栄養学部 上西一弘教授

なお、例年通り、チーズフェスタでのチーズ即売会の売上収益金は、公益財団法人日本ユニセフ協会へ寄付し、世界の子供たちの支援に充てさせていただきます。

■タイムスケジュール

https://www.atpress.ne.jp/releases/415028/att_415028_1.pdf

※プログラム及び内容は予告なく変更になる場合があります。

■第13回 チー1グランプリの12作品は下記をご参照ください。

https://www.atpress.ne.jp/releases/415028/att_415028_2.pdf

◆チーズフェスタ2024 会員各社 *50音順

【チーズ普及協議会】

■会員

協同乳業株式会社/小岩井乳業株式会社/株式会社宝幸/北海道乳業株式会社/マリンフード株式会社/株式会社明治/森永乳業株式会社/雪印メグミルク株式会社/よつ葉乳業株式会社/六甲バター株式会社

【日本輸入チーズ普及協会】

■正会員

伊藤忠商事株式会社/伊藤ハム米久ホールディングス株式会社/株式会社エヌ・シー・エル/エムケーチーズ株式会社/開門株式会社/カーギルジャパン合同会社/株式会社久田/サヴァンシア フロマージュ&デイリージャポン株式会社/サプート・デイリー・ジャパン株式会社/株式会社三祐/世界チーズ商会株式会社/チェスコ株式会社/デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社/株式会社東京デーリー/日成共益株式会社/日本マイセラ株式会社/株式会社野澤組/株式会社フェルミエ/フォンテラ ジャパン株式会社/株式会社宝幸/三井物産株式会社/ムラカワ株式会社/株式会社明治/森永乳業株式会社/雪印メグミルク株式会社/株式会社ラクト・ジャパン/六甲バター株式会社

■準会員

エヌ・シー・フーズ株式会社/株式会社エフ アール マーケティング/株式会社エフ・エフ・シー/株式会社エム・シー・フーズ/グローバル・チーズ株式会社/株式会社デルソーレ/シュレッドサービス株式会社/株式会社諏訪角商店/ベルジャポン株式会社/マリンフード株式会社/ユニオンチーズ株式会社/株式会社ヨシダコーポレーション/LACTALIS JAPAN株式会社/株式会社リフェージュ

■賛助会員

アイルランド食糧庁ボード・ビア/アメリカ乳製品輸出協会/イスタンブール水産物畜産物輸出機構/在日キプロス貿易センターハルミチーズ促進局/ギリシャ大使館 経済商務部/ソペクサ・ジャポン株式会社/チリ乳製品輸出協会/デーリー・オーストラリア/デンマーク農業理事会日本事務所

