W大阪「クリスマスダイニング2024」

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

レストラン&バーの予約:

電話 06-6484-5812(レストラン予約 9:00-20:00)

E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

2023年のクリスマスツリー

鉄板焼のクリスマスメニューや大人の隠れ家で堪能する江戸前鮨、ミクソロジストが考案するクリスマスカクテルまで、さまざまなシーンで楽しめるプランがそろっています!

ニューブラッセリー 「Oh.lala…(オーララ)」Oh.lala…クリスマスコース

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

※21 日、22 日は通常のコースやアラカルトメニュー、クリスマスメニューを用意

※23 日〜25 日はランチタイムは通常のコースとクリスマスメニュー、ディナータイムはクリスマスメニューのみの用意

時間:ランチ 12:00〜15:00(LO14:00)/ ディナー17:30〜22:00(LO21:00)

ランチ料金:12,000円(6品)

ディナー料金:

21日、22日 12,000円(6品)/18,000 円(6 品)

23〜25日 18,000円(6品)/25,000 円(8 品)/窓側席確約 30,000 円(8 品)

※要予約

ホリデーシーズンは、御堂筋の美しいイルミネーションが窓いっぱいに広がる「Oh.lala…」が、最も華やぐ季節。

Wらしいエッセンスが詰まった、この時期だけの特別な料理を、ソムリエおすすめのシャンパンやワインとともに洗練された店内で楽しめます。

鉄板焼 「MYDO(マイド)」MYDOの鉄板焼クリスマス

期間:2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)

※21日、22日は通常のコースも抜粋して用意(アラカルトはありません)

時間:ランチ 1)11:30〜13:00 2)13:30〜15:00/ ディナー 1)17:30〜19:30 2)20:00〜22:00

料金:ランチ15,000円〜/ ディナー35,000円〜

※要予約

贅沢な食材を使った鉄板焼から、大阪ソウルフードや割烹料理をアレンジしたオリジナリティ溢れる鉄板焼まで、3つのスタイルで鉄板焼を提供する「MYDO」

クリスマスを祝うスペシャルなコースとして、シェフ厳選の季節の食材を使ったスペシャルな鉄板料理が5日間限定で登場します!

江戸前鮨 「鮨 うき世(うきよ)」

期間:2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)

時間:ランチ12:00〜/ ディナー 18:30〜

料金:ランチ 22,000円/ ディナー 36,300円

※要予約

予約の取れない名店として知られる東京・銀座の「鮨 むらやま」が監修し、若大将・藤澤琢史が握る本格江戸前鮨を堪能できる「鮨 うき世」

看板のない大人の隠れ家で、上質なクリスマスのひとときを過ごせる場所です。

旬の食材にこだわったつまみや握りを、Wのソムリエが提案する日本酒やワインのペアリングで楽しめます。

ソーシャル・ハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」クリスマス限定カクテル

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間:12:00〜23:00 (22:30 L.O.)

料金:各2,800円(税込)

Wホテルのコア「LIVING ROOM」では、このシーズンだけのアフタヌーンティーやフードを用意。

そのほか、ミクソロジストが考案したクリスマス限定カクテルも楽しめます!

Shining Matcha Hopper(シャイニング抹茶ホッパー)

NEKOHAMAの抹茶を使ったリキュールとウォッカでもみの木を表現した「Shining Matcha Hopper(シャイニング抹茶ホッパー)」

クリームでツリーに降り積もる雪を添えて、王道のグラスホッパーをW流にアレンジしています!

Bittersweet Blessing

「Bittersweet Blessing」はクリスマスシーズン、輝くイルミネーションを横目にひとり歩く街並みをイメージ。

チョコレートリキュールとグランマニエ、ココアパウダーで、ちょっぴりほろ苦くて甘い夜を表現しました☆

イルミネーションと共に楽しむフレンチに鉄板クリスマスメニュー、大人の鮨やクリスマスカクテルでホリデーシーズンを満喫。

W大阪の「クリスマスダイニング2024」は、2024年12月21日から12月25日まで開催です!

※写真はすべてイメージです

