リアクション ザ ブッタ、ドラマ『Love in the Air-恋の予感-』主題歌を『FLASH THE FIRST TAKE』で披露

■ドラマ主演キャストの南雲奨馬と濱屋拓斗を起用した「Inside you」MVの公開も決定!

埼玉発の3ピースロックバンド、リアクション ザ ブッタが、フジテレビが運用する動画配信サービスFODにて配信されるドラマ『Love in the Air-恋の予感-』の主題歌、新曲「Inside you」をドラマ配信日の11月3日に配信スタート。11月4日には「ドラマのあとで - retake」に引き続き、同曲が『FLASH THE FIRST TAKE』にて公開された。

ドラマ『Love in the Air-恋の予感-』は、2022年に製作されたタイのBLドラマ『Love in the Air』の日本リメイク版。2023年の楽天TVのBLドラマ部門で販売本数年間ランキング1位を獲得するなど、数多くの視聴者を魅了し、今もなお根強い人気を誇る。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。限られた秒数・空間の中、60秒で表現されるアーティストの一瞬を感じられる。

さらに11月6日には「Inside you」のMV公開も決定。キャストには、ドラマ『Love in the Air-恋の予感-』主演キャストである南雲奨馬と濱屋拓斗を起用している。

リリース情報

2024.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Inside you」

