物流業・製造業DX化の最前線がわかる！松井製作所『Webinar Week』

松井製作所が主催する、合同オンラインセミナー企画『Webinar Week』を2024年11月20日(水)から11月22日(金)にかけて開催します。

今回は『ものづくり自動化・DX』『物流DX』の2テーマを取り上げます。

■『ものづくり自動化・DX』『物流DX』の2テーマ同時開催!

ものづくりや物流業界の企業が協力して開催されるイベント。

今回は、主に製造業が直面する喫緊の課題に対処する方法について紹介します。

「ものづくり自動化・DX」、「物流DX」の2テーマを同時に取り上げることで、製造から出荷まで一連の情報をまとめて視聴できる機会を提供します。

製造・物流業界の多彩な見識とソリューションを持つ企業が集まり、事例を交えながら全20コンテンツを配信します。

【ウェビナーテーマ(一部抜粋)】

・「在庫の自動化で現場を変える、経営とつなぐ」 置くだけ 在庫管理DX

・樹脂成形 2次加工の自動化・無人化の課題を自社開発ロボットシステムで解決

・ちょっと待った!検査自動化、その前に【目視検査データをリアルタイム活用】

・3D図面の活用による設計・製造情報伝達プロセス変革の実現 〜三菱重工業株式会社導入事例〜

・【AIが現場業務の自動化・省力化を実現】外観検査や人員配置など製造業向けAIの活用法を解説!

・【物流向けAI導入事例セミナー】コスト削減・生産効率アップを実現するために取り組むべきAI活用とは?

・生産計画を自働化して変化に強い「機動生産」を実現するには

・物流統括管理者に必要なこと〜物流政策の方向性を踏まえて〜

・倉庫自動化のポイント〜過去の教訓から〜

・機械専門商社による国際物流及び輸送サービスの提供

etc.

【参加企業】

株式会社アダコテック

株式会社エスマット

株式会社エヌリンクス

株式会社構造計画研究所

SOLIZE株式会社

第一実業株式会社

株式会社Deepcraft

トナミシステムソリューションズ株式会社

日本省力機械株式会社

株式会社フツパー

株式会社フリーロケーション

株式会社MONO-X

ユーザックシステム株式会社

リモートロボティクス株式会社

株式会社松井製作所

■たった25分のウェビナーですべてが変わることもある

松井製作所が主催を務める合同オンラインセミナー『Webinar Week』では、全国の企業の「商品・技術の最新情報」などをはじめとした専門性の高いウェビナーを自由に選んで一度に受講することができます。

