ダイナフォント2025年カレンダープレゼント！ダイナコムウェア「金蝶体」で表現する“2025年のんびり目標”

ダイナコムウェアは、詩情のある空間を作り出し緩慢な生命の本質を取り戻す文字「金蝶体」の2024年グッドデザイン賞受賞を記念して「金蝶体」で表現する“2025年のんびり目標”を2024年11月5日(火)〜11月25日(月)までの期間募集します。

ダイナコムウェア「金蝶体」で表現する“2025年のんびり目標”

キャンペーン名: 金蝶体で“2025年のんびり目標”を表現して

「ダイナフォント2025年カレンダー」をもらおう!

賞品 : ダイナフォント2025年カレンダー

「蝶とめぐる文字是好日」…50名様

応募期間 : 2024年11月5日(火)〜2024年11月25日(月)

応募方法 : キャンペーン応募ページ

https://questant.jp/q/GoldenButterfly

また、参加した方の中から抽選で50名様に、ダイナフォント2024年新書体「金蝶体」などを盛り込んだ12書体で12の暦を詩的に表現したダイナフォント2025年カレンダー「蝶とめぐる文字是好日」をプレゼントします。

▼プレゼントキャンペーンURL

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1183

<ダイナフォント2025年カレンダー「蝶とめぐる文字是好日」>

ダイナフォント2025年カレンダー「蝶とめぐる文字是好日」は、2025年の毎日が穏やかで好い日であることに願いを込めて制作しました。

その願いにピッタリなタイトルとして詩情と安らぎに溢れたダイナフォント2024年新書体「金蝶体」を使用しています。

また、12の暦のイラストにはそれぞれ“蝶”が隠れています。

お仕事の合間のコーヒーブレイクの時間などで、イラストに隠れている“蝶”を探す小さな冒険を楽しめます。

その他にも2024年の新書体からは秋に登場したばかりのダイナフォント新書体である「POPミックスA」や「京劇体A」なども登場します。

機能面では12の暦に使用した書体を更に詳しく知ることができるそれぞれのWebページへと誘われるQRコードや、記入スペースの確保、当月の前後1ヶ月および六曜の表記、読み心地を追求したダイナコムウェアフラッグシップフォント「金剛黒体」をベースにした作成により、毎日の生活の中で快適に使用出来るカレンダーになっています。

<金蝶体で表現する2025年のんびり目標>

2024年も終盤に差し掛かっていますが、2024年も慌ただしく過ごされてきた方が多いのではないでしょうか。

時間に追われるそんな毎日に少し疲れてしまっている方、2025年こそはこの文字と一緒に、ゆったりと、のんびりと、ほんの少しでも歩調を緩めた穏やかな毎日を過ごしてみませんか。

例えば、大切な人と話す時間や一緒に食事をする時間を増やしたり、スマートフォンも繋がらない秘境と呼ばれる温泉で身体を休めてみたり、時間も考えずにただ好きなアイドルやアニメ、ゲーム、DIY、キャンプなどの趣味に没頭したり、暫し立ち止まり改めて自分を見つめ直すことで思いつくアイデアや発見もきっとあるはずです。

その“のんびり道”に寄り添い共に進むのは、ダイナフォント2025年カレンダーのタイトルにも使用した詩情と穏やかさに溢れる文字「金蝶体」です。

「金蝶体」は現代社会の日常に溶け込んだ飾らない濃厚な詩の情緒や古き良き時代の手書きのぬくもりが感じられるデザイン、極細から極太までの運筆とはらいが生む視覚効果による緩慢な時間感覚の形成が、時間に追われがちの現代人の歩調を緩ませ、感じる力を呼び覚まし、生活の中にある詩情の発見と享受を促すことを目的にしたそのコンセプトやデザイン性が高い評価をいただいている書体となります。

■Xでの応募方法

1. ダイナコムウェア公式X(@dynacomwareJP https://x.com/dynacomwareJP )をフォローしてください。

2. 金蝶体で“2025年のんびり目標”を表現して「ダイナフォント2025年カレンダー」をもらおう!の投稿をリポストしてください。

3.キャンペーン応募ページに“2025年のんびり目標”など、必要事項を入力で応募完了となります。

■Facebookでの応募方法

1.ダイナコムウェア公式Facebook(@DynaComwareJapan https://www.facebook.com/DynaComwareJapan )をフォロー

してください。

2.金蝶体で“2025年のんびり目標”を表現して「ダイナフォント2025年カレンダー」をもらおう!の投稿を一般でシェアしてください。

3.キャンペーン応募ページに“2025年のんびり目標”など、必要事項を入力で応募完了となります。

■Instagramでの応募方法

1.ダイナコムウェア公式Instagram(@dynacomware_jp https://www.instagram.com/DynaComware_JP )をフォローしてください。

2.金蝶体で“2025年のんびり目標”を表現して「ダイナフォント2025年カレンダー」をもらおう!の投稿にいいね!してください。

3.キャンペーン応募ページに“2025年のんびり目標”など、必要事項を入力で応募完了となります。

※各SNSで応募方法が異なります。

※アンケートページでのご回答は、1回のご回答で応募対象です。

※SNSで当選を報告いただいた投稿内容を、ダイナコムウェア公式サイト・公式SNSにて紹介させていただく場合もあります。

【注意事項】

・当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

・プレゼント抽選の当選は、お1人様1回とし、同一応募者の重複当選はございません。

・当選者は当選した権利を他人に譲渡できません。

【個人情報のお取り扱いについて】

お申込みいただく際にご入力いただきます個人情報は、賞品の発送及びダイナコムウェア製品に関するメール配信などの情報提供および今後のマーケティングなどの目的で個人を特定しない統計に使用させていただきます。

ダイナコムウェアの個人情報保護方針につきましては以下のサイトで確認できます。

プライバシーポリシーURL: https://www.dynacw.co.jp/support/privacypolicy.aspx

