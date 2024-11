スムーズに入場が可能に！システム ディ『Smart Hello チケット』

システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、トータルメディア開発研究と野村卓也事務所が開業した「VS.(ヴイエス)」に導入。

システム ディ『Smart Hello チケット』

システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、トータルメディア開発研究と野村卓也事務所が開業した「VS.(ヴイエス)」に導入。

導入の背景

「VS.」は、うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」うめきた公園内に開業しました。

様々なジャンルの人やアイデアが鼓舞し合い、“良い対峙”をすることで関係性を深め、それぞれがもつ創造力で新しい価値を生み出す文化装置です。

建物内には、特徴的な3つのスタジオを含む計1400平米の空間が広がり、展覧会や音楽イベントなど、多彩な用途で使用できるクリエイティブスペースとなっています。

公園やグランフロント大阪など様々な箇所からアクセスが可能となっており、開業後、約1か月で来場者数6万人を達成した注目の施設です。

今回、現地チケット・Webチケット・物販のすべての売上状況がクラウド上で一元管理できる『Smart Hello チケット』を導入。

QRコード(※)でスムーズに入場できるとともに、販売や来場状況がリアルタイムで確認できるため施設内での情報共有も迅速に行えます。

『Smart Hello チケット』は豊富な機能が標準で実装されており、画面に合わせて設定値を入力していくだけで簡単に導入可能です。

今回はわずか約2ヶ月の準備期間で本稼働し、導入ご担当者様の負担軽減を実現しました。

お客様の声

今回、『Smart Hello チケット』を利用させていただき、運営の現場で出る要望に合わせ、チケット申し込みシステムをその場で柔軟にカスタマイズできる点が大変助かりました。

【VS. ご担当者様】

※VS. 施設内の様子

『Smart Hello チケット』の概要

『Smart Hello チケット』は、レジャー施設向けのクラウド型チケット管理システムです。

無人化と省人可をフォローし、販売手数料がかからず、クレジットカード決済手数料のみでチケットのWeb販売が可能となり、日々の業務負担軽減とサービスの向上を支援。

