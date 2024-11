ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フルーツや薬味などを切るのにちょうど良い、ディズニーデザイン「自立する食洗機対応小さめひのきまな板」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「自立する食洗機対応小さめひのきまな板」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,690円(税込)

サイズ:約22×22cm

厚さ:約1.3cm

主材:天然木(ひのき材<ウレタン樹脂塗装・側面のみ>)

食器洗い乾燥機使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの小さなサイズの正方形のまな板。

刃あたりのやさしいひのき製です。

ちょっとだけ切りたいときにサッと取り出して使えるのでとっても便利!

コンパクトなのでキッチンを広く使うことができます。

「くまのプーさん」は舌をぺろりと出してご機嫌な表情☆

にんじんやハニーポット、かぼちゃのアートもオシャレにあしらわれています。

自立するスタンド付きなのも魅力的◎

使わない時は立てておけます。

小さなキッチンにも、サブのまな板としても重宝しそう。

フルーツや薬味などを切るのにちょうど良い、ディズニーデザイン「自立する食洗機対応小さめひのきまな板」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

