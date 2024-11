国際大会で絶賛された“優勝パエリア”が東京で楽しめる穴場店とは!?

国際大会で優勝経験のある絶品パエリアをはじめ、本場のスペイン料理の数々を楽しめる阿佐谷の名店をご紹介。

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

阿佐谷の街角に食通がこぞって通う本物のスペイン料理店が!

2012年に現在の場所に移転。新高円寺・南阿佐ヶ谷駅から共に徒歩10分とやや距離のある場所ながら、常に多くのスペイン料理好きで賑わう

――本物のスペイン料理を体験するなら、ここへ行くべき。

食通の間でそう語り続けられる阿佐谷「anocado restaurante+」の前身となる店が高円寺北口にオープンした2010年は、南アフリカで開催されたFIFAワールドカップでスペインが歴史的勝利をおさめた年でもあった。それまで多くの日本人にとってあまりなじみのなかったスペイン料理店が増えはじめたのもこの頃で、カジュアルなバルからモダンなガストロノミーまでさまざまな店がそれぞれのアプローチでその魅力を伝え、ファン層を拡大してきた。

コンパクトなつくりの店内だが、キッチン奥のガラス窓効果もあって開放的な雰囲気

「anocado restaurante+」もまた、東京のダイニングシーンにスペイン料理の新たな潮流を生み出した一軒だが“穴場”と呼ばれる理由は、その立地も少なからず関係しているように思える。今も昔も変わらず、独特の“中央線カルチャー”が息づく高円寺、阿佐谷界隈は音楽好きや古着愛好家が多く集うエリアとして全国的に知られている。飲食店も大衆的な酒場からラフに楽しめるビストロやトラットリア、エスニックまであらゆるジャンルがそろい、この場所に暮らす人や訪れる人の好奇心と胃袋を大いに満たしている。そうしたムードとの親和性も相まって“穴場のスペイン料理店”は人気を集め、2012年に現在の場所に移転した後は、さらにコアなファンの心を掴む店となった。

調理中の音や香りもゲストの食欲を刺激。今春から自社で仕入れているという36カ月熟成のハモンイベリコも存在感を放つ

2012年に「よりよい環境とサービス」を求めて阿佐谷に移転し、その際に「その角曲がる」から「anocado restaurante+」に店名を一新。外観はカラフルなエメラルドグリーン、オープンキッチンの奥にガラス窓をはめこんだ珍しい造りが、開放的で楽しげな雰囲気を生み出している。「最寄り駅のない場所でわざわざ足を運んでもらえる店をつくりたかった」と話すのはオーナーシェフの結城優さん。カウンターには自社で輸入しているハモンイベリコがどんと鎮座。ショーケースに並べられたタパスも食いしん坊の心を引きつける。

パエリアの本場・スペインの大会で何度も優勝した、店主の熱き思いとは?

学生の頃からパンクバンドのメンバーとして活動しながら、レストランでのアルバイトにも精を出していた結城シェフは、高円寺の多様性や町の大らかで自由な空気感に長く魅了されてきた。バンド解散後は和食店やスペインレストランでの修業を経て、愛着のある高円寺に自身の店をオープン。2012年に現在の場所に移転する際「わざわざでも足を運んでもらえる場所に」という思いを持ちながら、同エリアから離れすぎない立地を選んだのは結城シェフにとって、自分の理想とする古典的なスペイン料理を深掘りするのにもっとも適しているのはここしかない、という直感が働いたからかもしれない。

オーナーシェフの結城優さん。“パエリアの名手”としてさまざまなメディアに登場。「真のパエリアとは何かをしっかりと伝えていきたい」と語る。2019年からスエカ国際コンクールパエリア大使に就任。全日本パエリア連盟の代表理事も務める

そして、結城シェフを語る上で欠かせないのが、スペイン料理の代表格とも言えるパエリアに注ぐ情熱だ。「日本で国際パエリアコンクールの予選大会が始まったのは2014年。わりと自信はあったのですが、2014年もその翌年も残念ながら予選敗退でした。パエリアって、語源はpara ella(彼女のために)という意味から来ていて、スペインでは男の料理と言われているんです。伝統を大切にしながら、レストランでも家庭でも作る人がそれぞれのこだわりを持っている。生活の中心にあって、人と人との交流を担う大切な食文化。パエリアのそういう部分に強く心引かれたのだと思います」

国際パエリアコンクールには、日本での予選が始まった2014年に初出場。2016年に3位に入賞し、スペイン・バレンシアで行われる世界大会へ。2017年には日本予選で優勝を勝ち取り、世界大会では国際部門でチャンピオンに輝くという快挙を成し遂げた

来る日も来る日も試作を重ね、2016年にはその思いが実を結び、日本予選で3位を獲得。念願叶ってスペイン・バレンシアで行われる世界大会への出場を果たした。そして、2017年のコンクールの日本予選で見事優勝、さらにはスペインだけで20チームが参加した現地開催のコンクールの国際部門でも優勝をおさめ、名実ともに“チャンピオン”となった。

シンプルだけど別格にうまい! 熟練の技が光るパエリアとは?

では“チャンピンのパエリア”は一体、ほかとは何が違うのか。結城シェフにたずねると「大前提として米のひと粒ひと粒にスープを最大限に閉じ込めた料理であること」と話す。

“魚の王様”と言われる真鯛のアラをたっぷりと使い、出汁を取る。芳醇なうまみをたたえたカルドをたっぷり吸ったパエリアは結城シェフの真骨頂

そもそもパエリアとは、スペインのバレンシア地方で長く愛される郷土料理のひとつ。日本でスペイン料理の人気が高まるにつれ“パエリア風”の米料理を出す店が増えたことも、結城シェフの「正当に文化を継承したいと願う心」に火をつけた。歴史を学び、文化を肌で感じ、現地の食文化に敬意を持つこと。本物のパエリアとは、材料や工程だけではなく食文化の根源を知ること。結城シェフはその“根っこ”の部分を一番大切とした上で「バレンシアの大会では全チームが同じパエリアを作ります。薪起こしから始めて2時間半以内に丸の状態のうさぎや鶏をさばき、完成まで持っていく。野菜はトマトや白いんげん豆など。僕の店では魚介のパエリアもお出ししますが、バレンシアの大会では海のものを使うことはありません。大きなポイントのひとつは鍋底全体にソカラという“おこげ”をつくること。これはコンクールの審査基準にも含まれているほど大切な要素です」と語ってくれた。

パエリアはコースの最後に登場。「季節のパエリアコース」10,560円の一例(材料によって異なる)

「anocado restaurante+」で人気の魚介のパエリアは、具材を(オリーブオイルで)炒め、真鯛や香味野菜から作るカルド(出汁)にサフランを加えて煮込んだスープにお米を加え、一粒一粒にスープを閉じ込めるように炊き上げる。店中に食欲を刺激する匂いが充満し、出来上がりを待つまでの時間もワインを飲みながら胸が高鳴る。

さまざまな王道料理が楽しめるコースで“スペインの風”を全身で体感!

スパニッシュオムレツ。スペイン全土で食べられる定番中の定番。「白身がおいしく、スペインの卵の質に近い」という南房総の平飼い卵を使用

「anocado restaurante+」で供されるのはコースのみ。6品前後が登場する季節のパエリアコースは“主役”以外のお楽しみも。常連客にファンが多いスパニッシュオムレツや旬の魚介料理、火入れの技にうなる肉料理など、結城シェフの細やかな仕事と愛情があふれる逸品にお腹も心も満たされる。

穴子のフリット。穴子をオリーブオイルでからりと揚げて上からオレンジとレモン、海藻のソースを合わせている。白ワインとぜひ

「穴子といえば春ですが、この時期もおいしい」と結城シェフ。衣がカリッと香ばしいフリットは柑橘の爽やかな酸味が利いたソースとの相性も抜群!

黒毛和牛のランプ。生クリームやマッシュルーム、ブルーチーズをベースににんにくなどを加えたソースも肉のうまみとしっとりしたテクスチャーを引き立てる

いかに食材のおいしさを引き出すかという結城シェフの創意は肉料理にも。黒毛和牛のランプはハツラツとしたうまみが凝縮。ブルーチーズのソースに加えるマッシュルームはあらゆる食感を楽しませるため、3種に切り分けるなど“おいしさの追求”が細部に感じられる。

「あの角」には、真のスペイン料理を体感できる店がある! 予約状況は公式HPで確認を

ここ数年、日本では全国的に新たなスペイン料理ブームが巻き起こっており、その注目度は高まるばかり。気軽なバルや予約困難な高級店などシーンによって使い分けができるほど市民権を得たスペイン料理だが、何度でも帰ってきたくなるのは、パエリアの名手が真心を込めて腕を振るう“あの角”の店なのかもしれない。

anocado
住所 : 東京都杉並区成田東1-50-7
TEL : 03-6383-2183

