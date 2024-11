広告業界のトレンドやマーケティングセオリーの可視化！lamproo「KaCHISUJI」

lamprooより、広告業界のプロフェッショナル向けに、新たなセールステックソリューション「KaCHISUJI」が2024年11月5日(火)にリリース。

lamproo「KaCHISUJI」

lamprooより、広告業界のプロフェッショナル向けに、新たなセールステックソリューション「KaCHISUJI」が2024年11月5日(火)にリリースしました。

※同社調べ

このサービスには、広告業界のトレンドやマーケティングセオリーの可視化、無制限の営業リスト抽出、競合他社の広告関連情報の数値比較など、営業戦略に必要な機能がすべて備わっています。

マーケティング支援会社/事業会社など業態問わず、多くの企業様のマーケティング業務における上流から実行までのすべての課題を解決に導きます。

■KaCHISUJIの強み

以下の3つの強みを掛け合わせた独自のサービスとなっています。

1. 市場トレンドを素早くキャッチアップ

lamproo独自の体制を活かし、「媒体のアルゴリズム」や「アップデート情報」、「業界ごとのトレンド、前年比(YoY)、前月比(MoM)」など、市場のトレンドを理解するために重要な情報を提供します。

サービス内では、随時アップデートされる最新の情報を確認することができるため、マーケティングに関する共通言語の社内構築に寄与するだけでなく、会社としての迅速な意思決定につながります。

さらに、「業界の広告トレンド」や「一般的な商材のCPA」といった、自社で収集することが困難な情報なども細かく整理されているため、今まで取り組んだことがない市場/苦手としている業界にも、高度な戦略策定/実行が可能となっています。

1. 市場トレンドを素早くキャッチアップ

2. ターゲット企業の営業リストが無制限に抽出可能

各企業の「広告出稿額」や「トラフィック数」「利用媒体」「導入ツール」などを高精度で把握できます。

「利用媒体」や「導入ツール」に関しては、以下の詳細な情報が選択可能であり、より高度なターゲットの選定に役立てることができます。

・利用媒体:Google広告、Meta広告、X広告、Yahoo広告、LINE広告 etc.

・導入ツール:計測ツール、MA/CRMツール、EC、ABテストツール etc.

さらに、業界、地域、従業員数といった基本情報に加え、「いつ」「どの媒体に」「どんなツールを挟んで」「いくら使ったのか」といった詳細なデータを組み合わせることで、最短かつ最適な法人営業リストを提供します。

これにより、高い信頼性を持つ唯一無二のリストを実現します。

2. ターゲット企業の営業リストが無制限に抽出可能

3. 競合の広告関連情報を数値で比較

対象の企業名などを入力すると、「広告出稿額の差分」「導入ツールの比較」「競合の、出稿金額の推移/想定媒体のアロケーション比率」といったの情報を取得することができるため、営業資料や戦略の質を高めることができます。

ベンチマーク企業との差を細かくリサーチすることにより、新規提案前の具体的な数値把握や提案内容の説得力を向上させます。

これらの数値ベースでのアプローチを瞬時に行えることで、高度な営業戦略の策定や次なる打ち手の早期検討につながるだけでなく、業務効率化にも貢献します。

3. 競合の広告関連情報を数値で比較

