村瀬 幸浩氏監修！アイ・エフ「ココカラ」

アイ・エフは、2024年11月5日より新しいオンデマンド型の学習動画サービス、“Web性教育「ココカラ」”をリリースします。

アイ・エフは、2024年11月5日より新しいオンデマンド型の学習動画サービス、“Web性教育「ココカラ」”をリリース。

コンテンツはすべて、『おうち性教育はじめます』(KADOKAWA)などの監修で知られる性教育研究者・村瀬 幸浩氏による完全監修。

スマホやPC、タブレットで視聴できる、社会人向け、子ども向けの2コースを同時開講します。

■Web性教育「ココカラ」とは?

“安心・安全でより豊かな人生をすべての人に”

「ココカラ」は、いつでもどこでも視聴できる、性教育の学習動画サービスです。

近年、「こころ」と「からだ」を守るための知識として、幼児期からの性教育が注目されています。

しかし子どもに性教育を教える大人も幼児期・学生期に満足な性教育を受けていないことから、教え方に戸惑ったり、あるいは大人自身が性を取り巻くトラブルやすれ違いに巻き込まれることも少なくありません。

大人も、子どもも、質の高い性教育をみんなが受けられるように。

自分のことも、相手のことも尊重し、そして安心・安全な未来をみんなで作っていけるように。

そのような想いから「ココカラ」では、楽しく性教育を学べる「子ども向け」コースと、監修者の村瀬氏による特別講話を収めた「社会人向け」の2コースが提供されます。

・配信形式:オンデマンド型

・対応機器:スマートフォン、PC、タブレット

監修者:村瀬 幸浩氏

■こどもコースの紹介

「ココカラ」こどもコースは、可愛いキャラクターの“ココちゃん”&“カラちゃん”と一緒に楽しく性教育の基礎を学べる動画コースです。

村瀬氏による監修に加え、制作は自身も子どもを持つパパ・ママスタッフが担当。

さらに現役ママや保育士さんの意見も取り入れ、子どもと保護者に寄り添った内容となっています。

付録として保護者向けの副読本(PDFデータ)が付属。

“動画を見終わったあと、子どもとどのような会話をすればよいか”といった具体的な内容や、子どもを支える大人に知っておいてほしい知識についてまとめられています。

【対象年齢】年長〜小学校低学年 程度

【コンテンツ内容】

(1)プライベートパーツ

(2)うれしいタッチ、いやなタッチ

(3)No, Go, Tell

(コンテンツは随時追加予定)

〇付録:保護者向け副読本(PDF)

【料金】1,980円(税込)

※視聴可能期間は申し込みから1年。

期間内は何度でも見ることができます。

こどもコース

■社会人コースの紹介

「ココカラ」社会人コースは、「今、大人にこそ性教育を学んでほしい」という監修者・村瀬 幸浩氏の想いから始まりました。

不同意性交等罪をはじめとした性を取り巻く昨今の状況や、今さら聞けないお互いの性に関すること。

また、更年期以降の性との向き合い方やパートナーとの関係性などについて、普段は講演会などでしか聞けない村瀬氏本人による講座を、たっぷり視聴できます。

【コンテンツ内容】

(1)私が大人にも性教育が必要だと思ったわけ

(2)いま、あらためてお互いの性について学ぶ …共生につながる学び

(3)性のあり方やライフコースが多様化してきた時代

(4)不同意性交等罪が投げかけていることはなにか

(5)性別役割分業の価値観を見直す

(6)「性の“快楽”は恥ずかしいもの」という考え方を見直す

(7)更年期からの生と性(パートナーとともにより良く暮らすための“快楽・共生の性”)

(8)おまけ

【料金】2,980円(税込)

※視聴可能期間は申し込みから1年。

期間内は何度でも見ることができます。

■動画視聴方法

ホームぺージ( https://coco-cala.jp/ )より、希望コースを選んでお申し込みください。

・お支払はクレジットカードのみ。

・お支払後はすぐに視聴を開始していただけます。

・ホームページでは各コースのサンプル動画も公開しています。

