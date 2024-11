元アンジュルムのメンバー・中西香菜さんが、ITパスポート取得と声優への挑戦を通じて「スーパーマルチスキルタレント」として新たにプロデュースされるプロジェクトが発表された。 アンジュルム卒業後、Youplusで活動し、YouTubeやアクセサリーショップの運営など多様な試みに挑んできた中西さんが、今度はテクノロジーと声優スキルを極めたタレントへと成長を目指す。 このプロジェクトでは、実力派声優や人気

ログインして続きを読む

The post 元アンジュルム 中西香菜、IT講師と声優を目指す新プロジェクト始動 first appeared on GirlsNews.