日向坂46 二期生・濱岸ひよりさんがファーストの写真集を12月3日に発売。そのタイトルが『もしも』に決定、購入先ごとに異なる4種のカバービジュアルも公開された。 約7年間所属した日向坂46から12月に卒業することを発表している、濱岸ひよりさん。その1st写真集はサイパンで撮り下ろし。ひよたんの愛称で親しまれる彼女、「もしも、ひよたんとふたりで南の島にトリップしたら……」「もしも、ひよたんがいつも僕

