サンスター文具「さくらさく」シリーズ

さくらさくえんぴつ

価格:770円(税込)

硬度:HB

内容:2本(2柄各1本)

軸がさくらの花の形をした鉛筆。

東京下町にある、老舗工場の協力のもと、難しいとされるさくらの形が再現されています。

ナイフでゆっくりと丁寧に削ると、さくらの花びらのような削りかすが舞うのもポイント。

カラーは、ソメイヨシノをイメージした淡いピンク色と、河津桜の鮮やかなピンク色の2色展開。

まずは白色を3回、その上にそれぞれのピンクを3回、そしてパールと、何度も色を塗り重ねられています。

お守りとして、筆箱の中にそっと忍ばせておくのもおすすめです。

パッケージ台紙には、お名前やメッセージを書き込めるスペースが設けられています。

さくらさくけしごむ

価格:330円(税込)

サイズ:W21×H20×D42mm

さくらの形をした消しゴム。

「合格」を思わせる五角形なので、一般的な消しごむよりも多くの角を活用できます。

花びらが重なり合っているような、きれいな色合いもポイントです。

サンスター文具の「さくらさく」シリーズは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などにて販売中です☆

