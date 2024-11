P3が、有料のサンプリングやコラボキャンペーンなどが無料になる、会員向けの「クリスマスプレゼント企画」を実施。

こちらの会員向け企画に商品の無料提供してくださる企業を10社限定で募集中です。

P3「クリスマスプレゼント企画」

P3が、有料のサンプリングやコラボキャンペーンなどが無料になる、会員向けの「クリスマスプレゼント企画」を実施。

こちらの会員向け企画に商品の無料提供してくださる企業を10社限定で募集中です。

愛犬と飼い主の暮らしを豊かにするサポートを提供する会員制クラブです。

「ワンファミリー宣言!」を掲げ、愛犬を家族として大切にし、交流やイベントを通じてメンバー同士の絆を深める場を提供する会員制クラブ。

会員数は13,000人を突破!メンバーは那須高原の広大なドッグランやフォトブース(フォレストヒルズ那須)を無料で利用でき、ドッグカフェやショップでのクーポン、ホテル割引など、充実した特典も満載。

年会費・入会金は不要で、安心して楽しめる空間が整っています。

2024年9月には「フジテレビ/カンテレ全国ネットのテレビ番組【土曜はナニする!?】」でテレビ放映。

「DJ KOO」さん、TRF「SAM」さんとメンバーとの交流も番組で紹介されました。

【10社限定!クリスマスプレゼント企画】の案内

「with Dogs club(ウィズ ドッグス クラブ)」メンバーに、より良い商品をお試しいただきたい!という想いから、メンバー向けに通常は有料のサンプリングや商品コラボキャンペーンなどが無料で利用いただける「クリスマスプレゼント企画」を実施します。

無料で商品提供をいただける企業を大募集。

要望によりキャンペーンなどプレゼント企画の露出&プレゼントお届けまで対応します。

●応募期間 :2024年11月5日(火)〜12月10日(火)

●募集企業数:10社

●応募方法

e-mail:info@withdogsclub.jp

「企業・団体名」「ご担当者名」「所在地」「電話番号」「e-mail」「協賛品の商品名等」「協賛数量」「商品の詳細(商品記載のURLや写真など)」を記入の上、メールでご応募ください。

※無料協賛には審査があります。

<プロモーション・露出先>

ご協賛いただきました商品は…

●「with Dogs club」公式ホームページ( https://dogsclub.jp )

●「フォレストヒルズ那須」公式ホームページ( https://www.forest-hills.jp )

●「DOG LOVER’S VILLA Leaf」公式ホームページ( https://www.dog-lv.jp )

及び「with Dogs club」メンバーや「ホテル フォレストヒルズ那須」宿泊のお客様、「フォレストヒルズ那須」で実施のイベント(11〜12月/クリスマスイベント、犬種別イベント、プロカメラマンの愛犬撮影会)、「フォレストヒルズ那須」併設のドッグショップで。

■現在実施中のタイアップ企画■

大人気ペットブロワー

●homerunPET(ホームランペット)ボックス型ドライヤーハウス「Drybo Plus」

homerunPET ペットブロワー

「with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須」の客室に設置・販売。

2025年には増設されるトリマールームにも設置予定。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワンちゃん商品を無料プロモーション!P3「クリスマスプレゼント企画」 appeared first on Dtimes.